Feest bij Domein Vossenberg in Hooglede op zondag 30 oktober: “Met Margriet Hermans als gast!”

Een jaar na de opening van Domein Vossenberg in Hooglede gaan Alexander De Witte en zijn team gedreven verder. “Onze opstart zo’n jaar geleden was niet evident door de coronamaatregelen. We hebben de deuren nooit moeten sluiten, maar moesten wel rekening houden met allerlei beperkingen. De brunchformule op zondag bleef gelukkig een schot in de roos”. Alexander en zijn team blijven alvast lekker hangen op 30 oktober, want Margriet Hermans brengt schwung in de keet.

“We vieren maar al te graag de verjaardag van Domein Vossenberg met al onze klanten. Op onze verjaardagsbrunch hebben we Margriet Hermans te gast. Op deze all-in brunch is er ook kinderanimatie en er komt ook een dj om de sfeer erin te blazen”.

Kindvriendelijk

Domein Vossenberg wil tijdens communies, brunches en andere feesten graag jong en wat ouder samenbrengen. “We veranderden het afgelopen jaar eigenlijk weinig aan het succesverhaal van Domein Vossenberg, behalve dan dat we ons willen profileren als een kindvriendelijke feestzaal. We investeerden het afgelopen jaar in springkastelen en op de wekelijkse brunch is er ook kinderanimatie en een kinderbuffet. We merken dat ons cliënteel daar bijzonder enthousiast op reageert. Het is prettig om als ouder of grootouder je (klein)kind plezier te zien maken en zo genieten ze zelf dubbel zo hard van het lekkere eten en de ambiance”, klinkt het bij Domein Vossenberg.

Open op kerstavond

Het lijkt een drukke periode te worden voor de medewerkers van Domein Vossenberg want de feestdagen komen eraan. Na hun verjaardagsbrunch kijken ze reikhalzend uit naar de eindejaarsperiode. “Op Kerstdag en Nieuwjaar serveren we onze brunch. Nieuw dit jaar is dat we ook geopend zijn op kerstavond met een schitterend samengesteld menu. Op oudejaarsavond pakken we het wat losser aan met als voorgerecht vijf sharing dishes per tafel. Daarna volgt het hoofdgerecht en het dessert met aansluitend live entertainment en heel wat ambiance.”

“Ons dynamisch team staat ter beschikking om al onze klanten te verwennen tijdens de eindejaarsperiode. We zijn trouwens altijd op zoek naar nieuwe mensen die graag willen werken in de keuken of in de zaal. Zoals je kunt zien op onze foto zijn we een leuke bende die gaat voor kwaliteit. Zowel jonge als oudere mensen voelen zich hier goed en werken in een gezellige sfeer”, gaat Alexander verder.

Feestzaal aan water

Nu de coronaperikelen wat gaan liggen zijn, merkt Domein Vossenberg dat steeds meer bedrijven opnieuw personeelsfeesten en andere events durven te organiseren. “Vorig jaar konden we met niet veel mensen ineens afspreken dus bleven grote feesten uit. Uniek voor deze regio is dat we een zaal hebben waar we maar liefst 1.500 personen kunnen verwelkomen. Onze prachtige feestzaal aan het water is zeker een troef waar we trots op zijn, maar daarnaast hebben we ook kleinere zalen waar we gezellige familiefeesten of communies kunnen laten doorgaan. We hebben zeven zalen van 25 tot 1.500 personen. Voor elk wat wils dus.” (EVG)