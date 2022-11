FC Beaufort Middelkerke zoekt dringend vervangers om kantine uit te baten

FC Beaufort Middelkerke is een gewestelijke voetbalclub met een eerste ploeg in vierde provinciale A.

FC Beaufort heeft 22 ploegen in competitie spelen, van de jeugd U7 met ook meisjes en dames tot en met het eerste elftal heren in vierde provinciale. Daarvan spelen 9 ploegen op de campus in Leffinge en 13 ploegen op het kunstgrasterrein op de campus in Westende.

“In de campus in Westende kampen onze kantine-uitbaters met gezondheidsproblemen. Daarom zijn we zeer dringend op zoek naar vervangers voor hen, en dit uiterlijk vóór 1 februari”, klinkt het bij Petra Coussaert.

“Mensen die zich willen engageren om iets bij te verdienen door het openhouden van de voetbalkantine tijdens de trainings- en wedstrijduren, zijn bij ons aan het juiste adres. Wie zich wil engageren om iets bij te verdienen, kan contact opnemen met Jan Turck (0475 35 68 06) of via coussaertpetra@msn.com.”