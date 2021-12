Fastfoodketen Belchicken komt naar Brugge en Roeselare

Fastfoodketen Belchicken, gespecialiseerd in gefrituurde kipgerechten, opent eerstdaags een nieuw filiaal in Brugge. Een tweede zaak in onze provincie staat gepland in Roeselare. “De vergunning voor ons restaurant in de Ooststraat is inmiddels binnen. We hopen eind februari, begin maart hier onze tweede zaak in West-Vlaanderen te openen”, aldus de zaakvoerder.

Een achttal jaar geleden werd in Gent het eerste filiaal geopend van Belchicken, een restaurant gespecialiseerd in gefrituurde kipgerechten. “Vandaag de dag hebben we al een dertig- à veertigtal filialen. Zo maakten we de voorbije periode werk van nieuwe restaurants in Heist-Op-Den-Berg en Lier. Deze week openen we ook een eerste zaak in Brugge”, aldus zaakvoerder Ismail Yuruk.

Ondertussen zoekt men bij Belchicken naar nieuwe opportuniteiten. Die werden onder andere gevonden in het Franse Lille waar binnenkort een nieuwe zaak wordt geopend, maar ook in Roeselare. Daar liet Belchicken haar oog vallen op de leegstaande Esprit op het einde van de Ooststraat.

“In onze zaak in Gent komen veel Roeselarenaars langs. We kregen dan ook meermaals de vraag om ook in Roeselare een dergelijke zaak te starten. Het pand op het einde van de Ooststraat is ideaal. We hebben onmiddellijk onze kans gegrepen. Ja, er zijn verbouwingswerken nodig, maar we hopen hier eind februari, begin maart ons nieuw filiaal te openen.”

Elke dag open

Belchicken kreeg inmiddels een vergunning om de nodige verbouwingswerken door te voeren. Naast het restaurant om de gefrituurde kipgerechten te bereiden en te serveren komt er ook een kinderspeelruimte en een plaats waar klanten kunnen genieten van een koffie.

“De nieuwe zaak in Roeselare wordt een van onze grootste bestaande restaurants in het land. Roeselare is een mooie en levende stad, we zijn er van overtuigd dat we hier ook iets heel moois kunnen opbouwen.” Het is de bedoeling dat Belchicken elke dag open zal zijn. Ondertussen is men bij de restaurantketen nog volop op zoek naar personeel om mee te werken in de nieuwe zaak in Roeselare.

(BF)