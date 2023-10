Familieleden slaan handen in elkaar voor lancering van eigen gin: “Iedereen droeg zijn steentje bij”

Anouk (22) en Lars Leenders (19) lanceren samen met de partner van Anouk, Milan Ryckaert (24), een eigen gin. Wat een viertal maanden geleden begon als een gek idee, resulteerde vorige week in hun eerste evenement met hun eigen ginmerk. Met MrGin bracht het drietal ondertussen al twee verschillende soorten gin uit.

Al zeven jaar lang maakt Milan deel uit van het gezin van Lars en Anouk. “Milan is enig kind en kan het al sinds het begin van onze relatie heel goed vinden met mijn broer Lars”, vertelt Anouk. “We hangen sterk aaneen en doen heel veel dingen samen. We kennen elkaar door en door”, voegt Lars toe.

Geuren uit de tuin

Aangezien Milan een jaar geleden van start ging als zelfstandige in tuinaanleg- en onderhoud, wilde hij zijn klanten een origineel cadeau geven. “Ik wilde hen niet zomaar een fles wijn geven. Zo kwamen we in contact met Infusers uit Wichelen, een bedrijf dat zich specialiseert in het personaliseren van gin”, vertelt Milan. “Concreet wilde ik alle geuren en smaken uit de tuinen waarin ik werk, laten terugkomen in de gin die we maken. Met MrGin hebben we nu een gin die is geïnfuseerd met allerlei kruiden.”

Anouk, die als schoonheidsspecialiste werkt in de zaak van haar mama, zag daarin de opportuniteit om samen te ondernemen. Lars, die sinds kort een eigen grafisch bureau startte, sprong mee op de kar. “We hebben natuurlijk ook een branding nodig, en daar stak Lars de afgelopen maanden heel veel werk in. Ondertussen brachten we twee gins uit. Especias is een gin met karakter en een heel kruidige smaak. Omdat ik ook graag een iets zachtere gin wilde, hebben we ook meteen de Leery op de markt gebracht. De naam daarvan komt van Leenders & Ryckaert”, lacht Anouk.

Volgende stap

Op een eerste evenement voor vrienden en familie werden de gins voor het eerst aan een groter publiek voorgesteld. “Vooral het feit dat we dit als gezin kunnen doen, valt heel erg in de smaak. Elk van ons draagt een steentje bij en heeft zijn eigen talenten. De komende weken werken we een aantal pakketten voor bedrijven uit. We willen ons zowel op b2b als op b2c-business richten. We zijn klaar voor de volgende stap”, besluit Lars.

De gin van het drietal is te koop door contact op te nemen via info@mrgin.be.