Familiehotel Ter Zaele in Knokke-Heist zoekt uitbater voor pop-up restaurant

Sabine Schram (60) en haar dochter Florence Depauw (30) die samen het familiehotel Ter Zaele in Knokke-Heist uitbaten, zijn op zoek naar een nieuwe uitbater voor een pop-up restaurant bij hun hotel. Florence stapte sinds kort mee in het hotel, dat haar grootvader destijds begon.

Wie graag een pop-up restaurant wil openen in Knokke-Heist krijgt nu een uitgelezen kans. De uitbaters van het restaurant bij familiehotel Ter Zaele sluiten eind maart hun verhaal af. Daarom gaan Sabine Schram en Florence Depauw op zoek naar nieuwe collega’s. “Het pand komt vanaf eind maart vrij, dus we zoeken nieuwe mensen, die hier met ons willen samenwerken. Het concept voor het restaurant of de periode kan allemaal besproken worden, zolang het maar eten is”, lacht Florence.

Ken je iemand die een pop-up restaurant wil openen of heb je zelf interesse, neem dan contact op via de Facebookpagina van Hotel Ter Zaele.