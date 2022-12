Familie Rabaut serveert sappige Limousinburgers vanuit foodtruck: “Ras met een iets rijkere smaak”

Ellen Rabaut en haar vriend Bram Devos, de derde generatie op een Ramskapels landbouwbedrijf, vonden een nieuwe manier om het vlees van hun Limousinrunderen aan de man en vrouw te brengen. “Vanuit onze nieuwe foodtruck bereiden we lekkere Limousin-burgers op verjaardagen, communies en andere feestjes”, klinkt het.

Het landbouwbedrijf Rabaut is drie opeenvolgende generaties actief op een fraaie hoeve langs de Fonteinestraat, op een boogscheut van de dorpskern van Ramskapelle. Alvast twee generaties hebben net samen het middagmaal achter de rug – frietjes en rosbief van eigen kweek – als we de hoeve bezoeken, op zoek naar het verhaal achter het lekkere Limousinvlees.

Rijkere smaak

“Van moederszijde werd al geboerd op een boerderij hier vlakbij. Mijn vader, Gilbert Rabaut, is dan ingetrouwd en zo kwamen ze samen op deze hoeve terecht waar aanvankelijk ook nog een weduwe woonde”, vertelt Ronny Rabaut (55). “Mijn twee broers zijn slager geworden, maar ik koos voor de boerenstiel. Toen ik de boerderij overnam, zijn mijn ouders teruggekeerd naar de oude hoeve vanwaar mijn moeder komt en ben ik hier gebleven met mijn echtgenote en later ook de kinderen.”

Het landbouwbedrijf Rabaut legt zich toe op veeteelt en akkerbouw die vooral gericht is op voeding voor de runderen. Daarnaast gaat Rabaut ook in loondienst sproeien op de akkers van andere landbouwers. “Zoals zoveel landbouwers kweekte ik het bekende Belgische witblauw. Maar op den duur begon ik te overwegen – in overleg ook met mijn broers die slager zijn – om over te schakelen op een ander ras met een toch iets rijkere smaak”, vertelt Ronny. “En in 1997 ben ik dan effectief begonnen met het Limousinras te kweken. Dat klinkt eenvoudiger dan het is want het was echt wel een complex proces. Ik moest de kalveren van mijn witblauw allemaal zien te verkopen omdat ik met het nieuwe ras moest kunnen beginnen kweken.”

De foodtruck kan geboekt worden voor communies, verjaardagen en andere feestjes

Intussen is ook de derde generatie actief in het bedrijf. Dochter Ellen Rabaut (25) studeerde agro-industrie en zet zich samen met haar uit Harelbeke afkomstige partner Bram Devos – die in hoofdberoep nog als vliegtuigtechnicus in Zaventem werkt – in voor de verwerking en verkoop van het Limousinvlees van de hoeve. “Ik werk ook nog deeltijds bij landbouwvoedingsbedrijf Borlix in Zeebrugge en help ook met mijn vader mee met besproeien. Maar een groot deel van de tijd gaat dus naar het verzorgen en voederen van de ongeveer 200 Limousinrunderen. We moeten ze ook jaarlijks allemaal scheren, om te zorgen dat ze geen schurft ontwikkelen, en hun hoorns kort zetten zodat ze elkaar en ons niet verwonden”, vertelt Ellen.

Gesloten keten

“Zoals je kunt zien hebben de dieren in de stallen ruim plaats en ze lopen natuurlijk ook heel vaak buiten in de weilanden rond de hoeve en zelfs in het natuurpark Het Zwin”, vult Bram aan. “Op het bedrijf werken we overigens met een gesloten keten. Er worden geen externe kalveren ingekocht en we produceren bijna alle voeding voor de dieren zelf, door het telen van onder meer maïs, spelt, gerst, bonen en bieten. De mest die de dieren produceren gebruiken we om de akkers te bemesten.”

Het vlees van de Limousinrunderen, te herkennen aan hun bruine tot rosse vacht, wordt niet verkocht aan groothandel of horeca maar wel rechtstreeks aan de slagerij van de broer van Ronny en het barbecuerestaurant – De Terp in Ramskapelle – van zijn andere broer.

Foodtruck

“Enkele jaren terug zijn we ook begonnen met de verkoop van pakketten met een assortiment van vacuüm verpakt rundvlees: hamburgers, stoofvlees, rundergehakt, biefstukken en entrecôte. En dat rechtstreeks aan de consument die het hier op hoeve komt ophalen”, vertelt Ellen. “Dat loopt behoorlijk goed maar sinds enkele weken zijn we ook actief met een foodtruck waarin we zelf Limousinburgers bakken, geserveerd tussen een warm broodje en met een keuze aan koude of warme groentjes voor ertussen. De foodtruck kan geboekt worden voor communies, verjaardagen en andere feestjes. Voor het festival Campo Solar hebben we trouwens de hamburgers geleverd.”

“De reacties zijn alvast heel erg positief en onze agenda raakt ook stilaan goed gevuld”, besluit Bram.