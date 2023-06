Familie Degryse opent vanaf 23 juni zomerbar ‘Bar-A-Grys’ bij Park Rodenbach in Roeselare

Park Rodenbach krijgt er een nieuwe troef bij. De broers Wim en Yves Degryse, die begin dit jaar terugkeerden naar hun roots bij horecadomein Park Rodenbach, openen vanaf 23 juni zomerbar ‘Bar-A-Grys’.

Na enkele jaren van stilte besloten de broers begin dit jaar nieuw leven te blazen in het domein langs de Langebrugstraat. Ze lieten Tafel Madeleine in de Gasstraat achter zich en openden in februari Bistro Park Rodenbach, terwijl ze ook de feestzaal op het domein terug beschikbaar maakten voor feesten. Daar voegen ze nu met Bar-A-Grys een derde pijler aan toe. “Sinds de heropening merken we dat veel mensen hun weg beginnen te vinden naar de bistro, maar anderzijds merken we toch ook dat veel Roeselarenaars Park Rodenbach haast automatisch met de feestzaal associëren”, zegt Wim. “Maar Park Rodenbach is zoveel meer dan dat.”

Om dat in de verf te zetten en de naambekendheid te versterken zorgden de broers ze voor een ruime stretchtent op het domein, waar vanaf 23 juni Bar-A-Grys opent. “We mikken in de eerste plaats op gezinnen en fietsers”, legt Wim uit. “Terwijl de kinderen zich vermaken op het springkasteel en de schommels, kunnen de ouders hier van een momentje rust en ontspanning genieten, met een hapje en een drankje. Anderzijds zal je hier op vrijdag ook kunnen genieten van afterwork-drinks, terwijl er ook al enkele andere evenementen in de pipeline zitten. De naam van de bar? Daar hoefden we niet lang over na te denken. Bar-A-Grys verwijst naar onze familienaam, naar analogie met VinGrys, de wijnhandel van Yves. We hopen van Bar-A-Grys een mooie jaarlijkse traditie te maken.”

Bar-A-Grys is vanaf 23 juni elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open vanaf 14 uur. Meer info op https://parkrodenbach.be/zomer.