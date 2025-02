Familie Debrandere beleeft twee jubilea met NV Huis Maria en restaurant De Nieuwe Lekkerbek: “We vieren 65 jaar passie”

Officieel blazen uitbaters Geert Debrandere en zijn vrouw Verouchka Carré tien kaarsjes uit met restaurant De Nieuwe Lekkerbek. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Want alles begint met de kleine voedingswinkel ‘Bij Maria’ van moeder Maria en vader Hubert in de Kasteelstraat van Ruiselede in 1960. Wie kon toen vermoeden dat hun zonen Johan, Dirk en Geert het horecabedrijf van de familie Debrandere zou uitbreiden met drie supermarkten, drie drinkshops en een volwaardig restaurant? “Passie heeft ons altijd gedreven”, vertelt Geert Debrandere (54). “Als je het enkel doet uit winstbejag, blijft het niet duren.”

‘Bij Branderkes’ heette toen de bescheiden voedingswinkel in de Kasteelstraat, niet groter dan een half huis. Maar Hubert Debrandere had een neus voor zaken. De winkel werd uitgebreid met een tearoom en een restaurant. In 2005 worden dat twee horecazaken met een duidelijk concept: tearoom ‘De Lekkerbek’ en restaurant ‘Het Lindenhof’. Met de inbreng van zonen Johan en Dirk komen daar drie supermarkten en evenveel drinkshops bij. In 2015 smelten ‘De Lekkerbek’ en ‘Het Lindenhof’ samen tot ‘De Nieuwe Lekkerbek’. Vandaag bestaat ‘De Nieuwe Lekkerbek’ dus tien jaar en de NV Huis Maria 65 jaar. Bovendien staat Geert Debrandere al 35 jaar in heel wat horecapotten te roeren. De 88-jarige moeder Maria doet nog altijd haar warm babbeltje met klanten en personeel. Ze hebben dus meer dan één reden om te feesten.

Hoe vroeg wist je al dat je kok wou worden?

Geert: “Dat ging niet vanzelf. Mijn oudere broer Johan was slager en mijn vader Hubert had zich vast voorgenomen om van mij een bakker te maken. Maar ik zag dat niet zitten. Als tienjarige zat ik al patatten te jassen en boontjes te kuisen in de keuken van De Lekkerbek. Ik heb hem uiteindelijk toch kunnen overtuigen mij naar de hotelschool in Oostende te sturen. Maar toen ik stage liep in diverse restaurants liet hij de chef-koks weten: ‘Je moet hem zeker niet sparen!’. Dat heeft me wel gevormd.”

Wat was de moeilijkste periode in die 35 jaar?

“Tussen 1984 en 1986 hebben we twee branden en een zwaar verkeersongeval meegemaakt. Ik heb een half jaar moeten revalideren van verschillende breuken. Maar als kok heb ik de zwaarste tijd beleefd tussen 2012 en 2015. Ik had mijn handen vol met ‘De Lekkerbek’ en ‘Het Lindenhof’ en vader was niet sterk genoeg om nog mee te helpen. Ik was echt blij dat we van beide zaken ‘De Nieuwe Lekkerbek’ hebben kunnen maken. Dat zorgde voor meer overzicht, meer controle en meer rendement. Meteen was er extra ruimte voor de uitbreiding van Huis Maria. Zo viel de puzzel netjes in elkaar.”

Wat heb je van je lange loopbaan opgestoken?

“Corona heeft toch voor een breuklijn gezorgd. Daarvóór werkten we binnen een team probleemloos als één hechte familie. Dat ging vanzelf. Na corona kostte het meer moeite om de puzzel te leggen. Ik dacht dat iedereen dolblij zou zijn om terug aan de slag te kunnen. Toch zijn veel mensen meer op zichzelf aangewezen. De samenhorigheid kost meer moeite. Klanten zijn – terecht – veel kritischer geworden. Hun feedback is belangrijker dan ooit. En ook: je personeel is je grootste rijkdom en draagkracht. Maar ook je grootste zorg en kost. Dat is soms een lastig spanningsveld.”

Wat je de belangrijkste vereiste om het te maken in de horeca?

“Zonder twijfel: passie. Een restaurant moet je kunnen runnen als een hobby, omdat je dat graag doet. Klanten voelen dat. Als je het vooral doet uit winstbejag blijft het niet duren. Als cijfers een obsessie worden, zit het niet goed. Het spreekwoord klopt: als je doet wat je graag doet, moet je nooit gaan werken. En ook: er moet een sterke vrouw achter je staan. Zonder Verouchka stond ik nooit waar ik nu sta. Ik ben de eeuwige optimist, zij is de realist. Dat brengt de druk in evenwicht.”

Hoe kijk je terug op tien jaar ‘De Nieuwe Lekkerbek’?

“Ik hoop dat we met ons restaurant het beste van twee werelden combineren: de charme van de vroegere ‘Lekkerbek’ en een toefje gastronomie van ‘Het Lindenhof’. Dat je hier kan genieten van zowel een croque-monsieur als van een kreeft. Mijn zoon Iben werkt nu ook mee in de zaal en de planning. Dat doet me deugd.”

Naar aanleiding van tien jaar ‘De Nieuwe Lekkerbek’ (Tiletumstraat 29) zullen koppels die tien jaar getrouwd zijn of kinderen geboren in 2015 bij hun bezoek genieten van een korting van 10 euro. Er kan gevraagd worden naar een bewijs zoals een trouwboekje of een identiteitskaart. De actie loopt de hele maand maart. Info: 051 68 75 39 – www.denieuwelekkerbek.be.

Mijlpalen

Vier hoogtepunten uit het horeca-verleden van de familie Debrandere: het team van De Lekkerbek, Geert en Verouchka in Het Lindenhof, moeder Maria met haar drie zonen en Geert Debrandere met zijn zoon Iben. © Collage GGM