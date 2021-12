Familie Boedt laat na vier generaties grand café Craenenburg over

De bekende horecafamilie Boedt geeft, na een halve eeuw en vier generaties, de uitbating van grand café Craenenburg op de Markt uit handen. Horeca-ondernemer Tom Mourau, die in Brugge al vijf andere zaken runt, wordt de nieuwe uitbater.

Craenenburg staat erom bekend als een van de weinige zaken op de Markt niet alleen toeristen maar ook een Brugs publiek aan te trekken.

Het pand heeft een bijzonder rijke geschiedenis, onder meer doordat Margaretha van York er in 1468 de ridderspelen op de Markt volgde naar aanleiding van haar huwelijk met Karel De Stoute.

In 1966 kwam de familie Boedt, met Achilles, in de horecazaak. In 1975 werd de uitbating overgenomen door diens zoon Roland. Huidig uitbater Guy Boedt (57) kwam in 1983 bij zijn vader Roland in de zaak werken en nam die in 2000 samen met zijn vrouw en zus en schoonbroer zelf over.

“Mijn vrouw en ik hebben wat problemen met onze gezondheid en dat speelt zeker mee in de beslissing”, zegt Guy Boedt. “We hebben het volste vertrouwen in de nieuwe uitbater.” (PDV)