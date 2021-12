Familie Boedt laat bekende Brugse horecazaak Craenenburg over

Na meer dan een halve eeuw en vier generaties geeft de familie Boedt het bekende café Craenenburg op de Markt in Brugge uit handen. “Ik heb het volste vertrouwen in nieuwe uitbater Tom Mourau”, zegt Guy Boedt.

Het pand Craenenburg, op de hoek van de Markt en de Sint-Amandsstraat heeft een rijke geschiedenis. In 1468 volgde Margaretha van York er de ridderspelen op de Markt ter ere van haar huwelijk met Karel De Stoute en in 1488 werd aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk er gevangen gezet. In 1905 was het de stamkroeg van de Brugse Rookersclub. Het pand kreeg zijn huidige schermgevel in 1956 en de inrichting in Vlaamse stijl met koperen luchters en houten lambrisering dateert ook uit die tijd. In 1966 kwam de familie Boedt, met Achilles Boedt, in de horecazaak, die in 1975 werd overgenomen door zoon Roland Boedt.

Overgenomen door Tom Moureau

“Ikzelf ben in de zaak beginnen werken bij mijn vader in 1983”, weet huidig zaakvoerder Guy Boedt (57). In het jaar 2000 hebben mijn echtgenote Katleen Durie (56) en ikzelf de zaak dan samen met mijn zus en schoonbroer overgenomen. In 2008 stapten zij uit de zaak en hebben mijn vrouw en ik die alleen verder gerund; de jongste jaren met steeds meer hulp van onze dochters Justine en Gaële. Zij namen steeds meer verantwoordelijkheden op zich.” Maar nu is er dus een einde gekomen aan het verhaal van de familie Boedt en café Craenenburg. De zaak werd op 1 december overgenomen door de uit Tielt afkomstige horeca-ondernemer Tom Mourau. Naast Craenenburg runt Mourau op de Markt ook al de restaurants Belle Vue en La Civière d’Or. En dat is nog niet alles want de man runt in Brugge ook nog eetkroeg Du Phare aan het Sasplein, Café du Theatre in de Kuipersstraat en het ribbetjesrestaurant Bones in de Sint-Jakobsstraat.

Trouw publiek

“Ik heb het volste vertrouwen in Tom Mourau als nieuwe uitbater”, zegt Guy Boedt. “Hij weet heel goed dat Craenenburg ook een groot trouw lokaal publiek heeft. De Bruggelingen voelen zich er thuis. En hij zal zeker op dat elan verder werken. Toen er zo goed als geen toerisme meer was door de coronacrisis draaiden wij nog een omzet van zo’n 80 procent; louter doordat er zoveel Bruggelingen en streekgenoten graag naar Craenenburg komen. Waarom we de zaak nu overlaten? Een grote horecazaak runnen is erg stresserend en ik leef al heel lang met die stress. De gezondheid van mijn vrouw en ik is ook niet meer zo optimaal en het was dus tijd om het wat rustiger aan te gaan doen. Voor alle duidelijkheid:de bar Bar’N net om de hoek blijft wel in de familie, die valt buiten de overname. Onze dochter Justine blijft die runnen. In Craenenburg blijft al het vertrouwde personeel werken en het aanbod en de manier van werken blijft eigenlijk ongewijzigd. De vaste klanten zullen niet zoveel verschil merken. We zullen het zeker wel wat missen, maar ik zal niet nalaten nog vaak eens langs te komen voor een koffie of een pintje zodat ik nog eens eens babbeltje kan slaan met de mensen die ik al die jaren gekend heb als trouwe klant.”