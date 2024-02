Exclusieve wijnkelder mét kluizen opent in luxehotel La Réserve in Knokke: “Nu al quasi volzet met de grootste wijnliefhebbers van het land”

In hotel La Réserve in Knokke is de uitzonderlijke wijnkelder met unieke wijnkluizen officieel in gebruik genomen. Volgens de eigenaars een primeur in de Benelux. Het hotel biedt wijnliefhebbers vanaf de mogelijkheid om hun persoonlijke collectie te bewaren in een wijnkluis, die zich bevindt in een speciaal ontworpen ruimte op de benedenverdieping. De wijnkluizen en de tweede wijnkelder vervolledigen hiermee de wijnbeleving van het hotel en het inpandige restaurant La Rigue. “We zijn nu al quasi volzet met de grootste wijnliefhebbers van over gans het land.”

In de benedenverdieping van het hotel wacht sinds vrijdag een bijkomend architectonisch hoogstandje, net zoals de rest van het hotel ontworpen door Glenn Sestig. Syrah marmeren sokkels weerspiegelen er de rijke kleur van topwijnen. Vrijdagavond kregen leden van de La Réserve Club voor het eerst toegang tot hun persoonlijke wijnkluis, goed voor het opslaan van 10 flessen, toegankelijk op elk moment, 24/7. Met een knipoog naar de veiligheid en exclusiviteit van een bankkluis zijn er wijnkluizen die voor een jaar verhuurd kunnen worden. Dit concept, uniek voor de hotelsector in de Benelux, werd ingehuldigd door de eerste huurders, in het bijzijn van eigenaren Marc Coucke en Bart Versluys.

Simon De Tavernier, Sommelier van La Réserve en La Rigue en in 2022 bekroond als Beste en tegelijk jongste Maître d’hôtel van België, staat aan het roer van het wijnprogramma. Met ervaring in vooraanstaande restaurants als Hof van Cleve en Le Château de Mylord, is hij de drijvende kracht achter de wijnervaring. “Het is een droom om in deze unieke wijncollectie te werken en wijnen te serveren aan kenners en levensgenieters,” zegt De Tavernier. “Het is mijn ambitie om voortdurend te verbeteren en op zoek te gaan naar unieke wijnen, om zo mijn passie te delen met gasten die kwaliteit waarderen.”

Aandacht voor detail

Yannick Bouts, General Manager van La Réserve, is enthousiast. “Aandacht voor detail is cruciaal bij La Réserve en La Rigue, en die precisie wilden we ook terugzien in onze wijnkelder. La Réserve streeft voortdurend naar innovatieve en unieke belevingen voor gasten”, zegt Bouts. “We zijn dan ook heel trots dat we hen deze unieke wijnkelder kunnen tonen. Met een wijnvoorraad verdeeld over drie onderscheidende locaties en onder de bezielende leiding van een bekroonde en gedreven sommelier, bouwen we verder aan onze weg: van La Réserve een bestemming maken. Gedurende de rest van het jaar zullen we nog grote en kleine features lanceren die het hotel tot een ware bestemming zullen transformeren. Zo is het uitkijken naar de zomer, wanneer ook ons wellness-gedeelte opengaat.”

De La Reserve Club, met een maximum van 100 leden, is reeds quasi volzet met de grootste wijnliefhebbers van over gans het land. Nieuwe leden worden nog slechts aanvaard na voordragen door twee bestaande leden en aanvaarding door het selectiecomité. (MM)