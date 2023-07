Ex-wielrenner Kenny Bouvry opent samen met zijn vriendin Eethuis Friet Rustiek: “Zullen ook verse burgers en spaghetti aanbieden”

Maandag openden Kenny Bouvry en zijn vriendin Sofie Verschoore op het Dorpsplein in Sint-Eloois-Winkel de deuren van Eethuis Friet Rustiek. “Het ideale moment voor mensen die net terugkeren van verlof.”

Gewezen wielrenner Kenny Bouvry en zijn vriendin Sofie Verschoore hebben enkele erg drukke maanden achter de rug. In het najaar van 2022 startten ze met de sloop van een gebouw waar vroeger nog een kinderopvang in huisde. In februari dit jaar werd de vloerplaat van een gloednieuw gebouw gegoten. “We hebben altijd gezegd dat we graag in juli de deuren van onze zaak wilden openen. We zijn blij dat dit gelukt is”, aldus Sofie.

Meer dan traditionele frietgerechten

Bij Eethuis Friet Rustiek kan men terecht voor de traditionele frietgerechten. “Maar daarnaast bieden we ook andere gerechtjes aan. Zo serveren we verschillende soorten verse burgers, maar ook voor een lekkere spaghetti, balletjes in tomatensaus of scampi’s kan men hier terecht. We werken ook, naargelang het seizoen, met suggesties. Hutsepot in de winter, een slaatje in de zomer, het zijn maar enkele voorbeelden”, aldus Kenny.

Wie liever kroketjes eet dan frietjes kan daarvoor kiezen in Friet Rustiek. Onlangs was in de media nog te lezen dat frituren het niet meer zo gemakkelijk hebben. Toch geloven Kenny en Sofie dat ze met hun zaak een mooie toekomst voor zich hebben. “We zijn in een tijd gekomen dat restaurants erg duur zijn. Frituren zullen altijd goed draaien. Ze zijn toegankelijk voor iedereen en wie eet nu niet graag frieten”, aldus Sofie.

Wonen boven de zaak

Het koppel woont ook boven hun zaak. “De voorbije dagen was het erg druk. We moesten alles in orde brengen om maandag de deuren hier te openen, maar ook de verhuizing naar onze nieuwe woonplek stond ingepland.”

Bij Friet Rustiek kan men afhalen, maar ook ter plaatse eten. Binnen is er plaats voor 40 klanten. Aan de achterzijde van de zaak is er ook een terras. “Inmiddels is ook het paadje naar de parking aan De L!NK aangelegd. Klanten kunnen zowel via de voorzijde als langs de achterkant van het pand de zaak betreden”, aldus Kenny.

Friet Rustiek is elke dag open van 11.30 tot 13.45 uur en van 17.30 tot 21.30 uur. Uitgezonderd op dinsdag, dan is de zaak gesloten. “We hopen alvast een goede start te maken. We verwachten alvast heel wat mensen die na een vakantie of verlofperiode hier wat willen nagenieten van een frietje of een gerechtje.”