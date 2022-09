Ex-verpleegkundige wordt cafébazin van De Dorpspompe

De Dorpspompe is een gezellige afspanning waar jong en oud kan genieten van een typische boerenstutte, warme ovenkoek, boerencroque, ijs, taart, pannenkoek en een hele resem streekbieren.

Janique Pleysier, afkomstig uit Vladslo bij Diksmuide, en Dimitri Neudt, een rasechte Nieuwpoortenaar, openden in augustus 2021 de deuren van hun gezellige eetkaffee in Ramskapelle. “Ik was 32 jaar verpleegkundige en wou eens iets anders doen, maar wou wel nog voor mensen blijven werken, maar nu eens voor gezonde mensen die gelukkig en tevreden zijn. Zo kwam ik op het idee voor dit eetkaffee. Ik wou iets speciaals, iets gezelligs en cosy dat je nergens anders vindt. Vandaar het concept van het eetkaffee met ovenkoeken, boerenstutten en streekbieren. We bieden 54 streekbieren aan uit eigen streek. Kustbiertjes zoals Sint-Idesbald uit Koksijde, Jus de Mer uit Middelkerke, Heroes uit Nieuwpoort en Braven Apostel uit Slijpe”, vertelt Janique Pleysier.

Haar man Dimitri Neudt (49) heeft 15 jaar aan het huis verbouwd. De Dorpspompe is open vanaf 10.30 uur en de keuken blijft open tot 19.30 uur, ook tijdens de winter. Janique probeert alles vers à la minute klaar te maken. Ze bakt ook elke morgen haar brood en ovenkoeken zelf af.

Terrassen

“Het is allemaal eigen kweek en we hebben ook ons eigen kruidentuintje. Ik hou ook van verandering en maak nu en dan een suggestie klaar. Nu is het zomersalade, maar in de winter is het soms eens hutsepot”, legt ze uit.

Binnen zijn er een 30-tal plaatsen en vooraan een klein terrasje en achteraan een ruim terras. Je kan het eetkaffee ook reserveren voor allerhande familiefeestjes. Het schooltje is weg en er is een nieuwe wijk met tien huizen in de plaats gekomen waar veel jonge mensen zijn komen wonen. Naast de bakker in de Molenstraat en de Lanterfanter brengt de Dorpspompe nog wat meer leven in het dorp. (PG)

Ramskapellestraat 77. Info: 0477 66 00 23 – janique.pleysier@telenet.be