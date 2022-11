Evelyn en Sun blazen nieuw leven in Den Deugniet onder nieuwe naam @Fundum: “Alternatieve muziek een podium geven”

Vanaf vrijdag 11 november opent Den Deugniet weer de deuren onder de naam @Fundum. Afgelopen zaterdag was er al een openingsavond in het alternatieve café in de Kortrijkse Lange-Brugstraat. Een voorbode: “Alle genres onder de noemer rock komen hier aan bod.”

De iets hardere gitaren die door de boxen scheuren of live op het podium aan het werk te zien zijn? Den Deugniet was jarenlang één van de plaatsen in Kortrijk waar je daarvoor terechtkon. Het café in de Lange-Brugstraat in Kortrijk was echter de laatste maanden beetje per beetje aan het doodbloeden.

Toen bleek dat uitbaatster Ann Stevens er de brui wilde aan geven, besloten Evelyn Devos (41) uit Menen en Sun Naert (35) uit Wevelgem de handen in elkaar te slaan. “Toen drie jaar terug corona volop woedde, opende ik het café al eens drie weken. Ik vond het zo geestig dat ik wist dat dit was wat ik wilde”, vertelt Evelyn.

Toen Sun ter ore kwam dat het café sowieso zou sluiten, stapte hij naar Evelyn. “Een café openhouden was altijd al een droom, maar die liet ik uiteindelijk varen. Tot nu. We doopten de zaak @Fundum en willen teruggaan naar de sfeer van het vroegere café”, aldus Sun.

Rock, metal, punk, het kan er allemaal. “Maar blues ook, hoor. We willen ons niet vastpinnen op één genre, maar willen wel de alternatieve scene wat nieuw leven inblazen. Er zijn nog te weinig plekken waar er zo’n aanbod is”, meent Evelyn.

Livemuziek

Daarom willen ze ook minstens één keer per maand inzetten op livemuziek. “Daarvoor hebben we het podium iets kleiner en lager gemaakt, wat voor meer sfeer en beleving moet zorgen. Je plakt echt op de muzikanten”, klinkt het. “We kunnen op die manier ook letterlijk een podium bieden aan bands uit de regio om hen zo naamsbekendheid en podiumervaring mee te geven.”

Het café zal enkel in het weekend open zijn. Vrijdag van 18 tot 5 uur, zaterdag van 16 tot 5 uur en zondag van 14 tot 23 uur. “We mikken dan wel op het iets hardere genre, de muziek staat niet te luid. We willen er ook een gezellig praatcafé van maken waar iedereen welkom is. Daarom maakten we ook werk van de toegankelijkheid.”

Vrijdag 11 november opent het café de deuren, maar de officiële opening was er al op zaterdag 5 november met drie optredens. “Meteen een mooi voorbeeld van welke muziek hier aan bod kan komen. Röt Stewart brengt hardcorepunk, Chiff Chaffs zijn iets meer rock’n’roll en met The Dirty Scums is dan weer pure punk”, vertelt Sun. (JDW)