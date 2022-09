Eva en Jason stoppen na zeven jaar met koffiebar Barista Beans

Eind dit jaar zit een succesvol verhaal erop voor Eva Busscher (41) en Jason Dendauw (40). Na zeven jaar trekken ze de deur dicht van koffiebar Barista Beans in de Stormestraat in Waregem.

Onder het moto ‘alles kan, niets hoeft’ laten Eva en Jason de koffiebar achter zich en trekken ze naar Jamaica, waar ze tien jaar geleden elkaar eeuwige trouw beloofden.

“Dit land heeft ons ondertussen zodanig ingepakt dat we er toch tot op heden een tweetal keer per jaar heen gaan. Het blijft ons steeds opnieuw boeien”, vertelt Eva. “Dit is een uniek land met de beste koffie ter wereld. Daarom zijn wij hier een koffiebar begonnen met Jamaicaanse invloeden. We kennen ook heel wat Belgen die daar wonen.”

Bezinnen en energie opdoen

“We trekken naar daar om te bezinnen en rust te vinden. We willen daar tot onszelf komen voor onbepaalde tijd. Voor alle duidelijkheid, we verhuizen niet voorgoed naar daar. Maar misschien komt daar iets op ons pad, we staan voor veel open. We willen terug energie opdoen en er rust vinden. Zelfs op onze vrije dag zijn we altijd bezig met de zaak. We zijn heel populair in wat we doen en steken al onze energie daarin. Maar nu hebben we een pauze nodig. In corona hadden we die pauze al noodgedwongen en daar stonden we toch bij stil. Voor ons persoonlijk is het verhaal in Waregem ten einde. Op een of andere manier stoppen we op een hoogtepunt.”

De naam ‘koffiebar Barista Beans’ en het concept zijn niet over te nemen. De inboedel zoals tafels, stoelen, de toog en de toestellen wel. Momenteel zijn enkele koppels geïnteresseerd, maar er is nog niets concreet. We hebben nog tijd tot het einde van het jaar.”

Tot dan kan men nog genieten van heel wat unieke gerechten en drinks. “Uiteraard is onze koffie onze specialiteit. Daarnaast kan je genieten van onze heerlijke milkshakes, freakshakes, Amerikaanse Bagels die exclusief zijn Waregem, American pancakes en nog veel meer”, besluiten Eva en Jason.