Europafeesten krijgen er dankzij Unizo nieuwe hotspot bij met ‘College Beach’ op Collegesite

In 2022 had Unizo tijdens de Tieltse Feesten in de Kortrijkstraat ook al een succesvolle stand met twee pagodetenten, een bar en een rodeostier, maar dit keer gaat de vereniging een flinke stap verder. Op een speciaal daarvoor aangelegd grasveld van 1.400 vierkante meter op de Collegesite komt een grote pop-upbar, compleet met vier springkastelen, twee bars en vier petanquevelden.

“Eerst speelden we even met het idee om op de Markt iets speciaals te doen, want we droomden ervan om dit jaar iets groters te doen met Unizo”, legt voorzitter Mathieu Van de Velde uit. “Uiteindelijk verlegden we de focus naar de collegesite. Daar is voorlopig ruimte zat, terwijl we er bovendien perfect tussen de drukte van de Markt en de gezelligheid van de Kortrijkstraat in zitten. We willen vooral dat ouders hier op het gemak even kunnen uitblazen tijdens de feesten, terwijl de kinderen spelen. Heel bewust zorgen we er trouwens voor dat de bar volledig afgesloten is, zodat spelende kinderen de Kortrijkstraat niet in zullen lopen.”

Unizo tekende een voorstel uit en stapte ermee naar Karel Vlaemynck, die met Vlaemynck Invest mee achter de toekomstige ontwikkeling van de Collegesite zit. “Hij was meteen enthousiast”, gaat Mathieu verder. “Vlaemynck is de hoofdsponsor van College Beach, maar ook tientallen andere Tieltse ondernemingen zetten er mee hun schouders onder. Het grasveld dat we er vorige maand aanlegden is bijvoorbeeld te danken aan graszoden Lannoo, terwijl het vele water voor dat gras de voorbije weken dan weer van NV Verhelle kwam. Zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan, want alles samen droegen meer dan vijftig ondernemingen een steentje bij. En dat maakt dit verhaal ook zo mooi. Per slot van rekening is het de taak van Unizo om bedrijven met elkaar te verbinden. Niet toevallig staat op vrijdagavond een groot petanquetornooi gepland, waarbij alle sponsors het tegen elkaar zullen opnemen.”

College Beach opent de deuren op vrijdag 7 juli om 16 uur, tegelijk met de Tieltse Feesten. De bar blijft tot en met zondagavond 9 juli open. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden ligt er overigens geen zand. “Oorspronkelijk hadden we zand willen voorzien, maar dat bleek praktisch minder interessant, waardoor we voor gras kozen. Maar ‘College Pelouse’ bekt wat minder goed dan College Beach, niet?” Jong en oud is welkom, want Unizo zorgde voor twee overdekte bars en een speelzone met vier springkastelen voor de kinderen. Er zijn liefst 450 zitplaatsen. Er worden ook ijsjes en foodtrucks voorzien, terwijl er op de kaart ook enkele stevige cocktails en verschillende (lokale) bieren staan. (SV)