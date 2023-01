Esteban Casteur, sommelier van restaurant Rebelle, grijpt net naast titel ‘Sommelier of the Year van de provincie West-Vlaanderen’

Maandagavond werden in Kortrijk de provinciale laureaten bekendgemaakt van de 13de editie van ‘Sommelier of the Year 2023’. Meer dan 12.700 mensen, zowel gastronomieliefhebbers als professionals, brachten voor de eerste ronde van deze verkiezing hun stem uit via de website www.sommelieroftheyear.eu.

“De drie best geklasseerde van elke provincie plus Brussel legden vervolgens gisteren een sommelierproef af waarbij gepeild werd naar hun kennis omtrent foodpairing, wijn- en glaskeuze. Dit gebeurde onder het nauwlettend oog van een vakjury”, legt initiatiefnemer Baudouin Meyhui uit. Carine Hoedt van restaurant Merlijn uit Beselare, Esteban Casteur van restaurant Rebelle uit Marke en Kenzo Lauwereins van restaurant Vlass uit Middelkerke werden uitgenodigd voor West-Vlaanderen. “De kandidaten die het best scoorden, werden uitgeroepen tot provinciale laureaten. Wie de allerhoogste score behaalde en bijgevolg de nationale titel ‘Sommelier of the Year 2023’ in de wacht sleept, blijft nog even geheim. Die naam en ook de naam van de winnares van de titel ‘Wine Lady of the Year 2023’ worden pas op 6 maart bekendgemaakt”, aldus Baudouin.

De proef van dit jaar bestond uit een wine- en beerpairingopdracht met bijhorende glazen. De finalisten moesten uit vijf verschillende bieren de bier- en glascombinatie kiezen die het best samenging met een voorgerecht bestaande uit tomaat met Oostendse grijze garnalen. Daarna moesten ze een tweede, goed gemotiveerde keuze maken uit vijf wijnen met een gepast glas voor scharretong met Nieuwpoortse grijze garnalen met een salsa van Chant d’Eole brut & dulse. Daarbij werden communicatieve vaardigheden ook in acht genomen. Uiteindelijk is het Kenzo Lauwereins die de titel mag dragen van ‘Sommelier of the Year’ voor zijn provincie en grijpt Esteban Casteur (30) uit Marke net naast de titel. “Ik ben zeker niet teleurgesteld en vond het vooral belangrijk om deel te nemen als aanvulling op mijn ervaringspakket. Het wedstrijdelement en een vakjury brengen wat meer stress met zich mee, wat ik eerlijkheidshalve wel heb gevoeld. Ik moest als eerste de spits afbijten, maar ik moet zeggen dat de combinatie van Franse en Nederlandse uitleg nogal verwarrend was, zeker omdat we niet op voorhand werden gebriefd. Er was ook een tijdslimiet waardoor ik niet helemaal door mijn uitleg ben geraakt, maar dat is nu eenmaal mijn stijl. Ik breng het luchtig en neem mijn tijd. Het is tenslotte een deel van de ervaring op restaurant”, licht Esteban toe. “Hoe dan ook was het een leuk event om mijn concullega’s te zien en hun benadering. Ik neem de ervaring mee naar volgend jaar als ik opnieuw kan deelnemen, dat zal afhangen van de publieksselectie.” Esteban studeerde aan de hotelschool in Kortrijk en werkte in de zaal in gewezen restaurant Oud Walle. Na een langdurig bezoek aan een wijndomein in Zuid-Afrika was Esteban volledig geboeid door wijnen en verdiepte hij zich verder in het sommeliervak met beurzen, degustaties en boeken. Hij werkt intussen vijf jaar bij Rebelle. “Ik heb mijn eigen stijl ontwikkeld en volg niet het traditionele, maar denk graag out of the box. Zoals het hoort in ons rebels restaurant.”

De organisatie van ‘Sommelier of the Year’ is in handen van Home & Table by Meyhui, Foodprint en Club Prosper Montagné. Guido Francque, Frank Desmedt, Baudouin Meyhui, Marina Stoop, Robert Van Landeghem, Sofie Vanrafelghem, Gido Vanimschoot, Matthieu Vanneste en een aantal gewezen nationale winnaars van ‘Sommelier of the Year’ maakten deel uit van de vakjury. Een sommelier kan de titel van ‘Sommelier of the Year’ maar eenmaal in de wacht slepen. Gewezen winnaars kunnen bijgevolg niet meer worden voorgedragen.