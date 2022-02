Ervaren horecamannen openen restaurant Klei op Ieperse Grote Markt

Met restaurant Klei op de Grote Markt heeft Ieper er een toprestaurant bij. Klei wordt wellicht hét uitverkoren restaurant van menig levensgenieter die zich graag culinair laat verwennen in het hart van Ieper. De bezielers werkten allebei in sterrenzaken.

De locatie waar voorheen ook al een restaurant was gevestigd, stond tijdens de coronaperiode lange tijd leeg. Tot drie vennoten het een geschikte locatie vonden om er een nieuw restaurant in onder te brengen. Het geesteskind van gastheer en zaalverantwoordelijke Carl Couvreur, chef-kok Jonathan Devogel en stuwende kracht Stephen Lernout werd omgebouwd tot een schitterend interieur waar het gezellig genieten is. Decoratieve elementen werden mooi geïntegreerd en twee verschillende niveaus zorgen samen voor een heerlijke romantische sfeer.

Horecafamilie

Gastheer Carl Couvreur komt uit een horecafamilie. “B’Artiest wordt uitgebaat door Colin, Koen is zaakvoerder van Gusta en ik heb samen met mijn twee vennoten de stap gezet naar restaurant Klei. Enkel onze oudste broer Kevin zit in de computerwereld”, vertelt Carl. “De naam van het restaurant verwijst naar respect voor de Vlaamse kleigrond met focus op Ieper. In het Engels – clay – klinkt het overigens identiek. Ik volgde stage in sterrenzaken als Comme chez Soi, De Karmeliet, ’t Convent, Picasso en Saint-Nicolas. Dat laatste was mijn tweede thuis en was bepalend voor mijn vorming. Ik werkte er in de keuken en was er sommelier.”

Toprestaurants

Jonathan Devogel studeerde af als chef-kok in Hotelschool Calmeyn in De Panne. Hij deed zijn stage in Hotellerie Le Fox in De Panne en in De Librije in het Nederlandse Zwolle, beide sterrenzaken. “Nadien heb ik gedurende 16 jaar in Saint-Nicolas gewerkt en leerde er Carl kennen. Twee jaar terug rijpte het idee om samen een nieuw project te beginnen. We zijn er dus klaar voor”, vertelt Jonathan.

Beiden deden dus ervaring op in toprestaurants maar in hun restaurant Klei willen ze het laagdrempelig en toegankelijk houden. “We zorgen voor een geestige sfeer en dito muziek waar de klant zich op zijn gemak voelt en verwend wordt. Uiteraard staat Klei voor de betere en meer verfijnde keuken. We doen gewoon ons best en zien wel waar we uitkomen”, besluit Carl Couvreur.