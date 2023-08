Ernest Wijnboutique viert tienjarig bestaan met foodmarket Soirée Rosé in Kortrijk

Ernest Wijnboutique viert haar tienjarig bestaan op zaterdag 12 augustus met een heuse specialiteitenfoodmarket ‘Soirée Rosé’. “Ik wil onze klanten en vrienden bedanken voor hun jarenlange trouwe bezoekjes aan onze wijnbar op de Grote Markt in Kortrijk”, zegt uitbater Roy Veracx (35).

De leveranciers en partners van Ernest Wijnboutique – waaronder De Kaashoek, Tarterie, Patissier Vincent Debo en Brasserie Royale – zullen het terras van Savoyard tot Brasserie Royale omvormen tot een leuke foodmarket waar allerlei specialiteiten kunnen geproefd worden.

“Met dit initiatief willen we ook hen bedanken voor hun voortdurende inzet om kwaliteit te leveren en het belang van deze lokale samenwerkingen benadrukken. Tarterie serveert quiches, Brasserie Royale kleine gerechtjes zoals minihamburgers, De Kaashoek brengt een assortiment aan kazen en bij Vincent Debo kan je je tegoed doen aan verschillende taartjes, cake en koekjes. Daarnaast zal er ook een oesterbar aanwezig zijn. Uiteraard zullen de lekkernijen begeleid worden met een uitstekend glas wijn afkomstig van een van onze wijnproducenten.”

Brug tussen wijnbouwer en klant

Eigenaar Gilles Coigné (36) ontpopt zich voor de gelegenheid tot dj. Hij gaf de uitbating van de zaak begin 2022 uit handen aan Roy. Hierdoor kon Gilles zich meer focussen op import, B2B en het uitbouwen van een webshop.

“Elke fles die hier wordt opengedaan, is rechtstreeks ingevoerd van bij de wijnbouwer. Het opzoeken, selecteren en invoeren van nieuwe wijnen is een proces waar we heel veel aandacht aan besteden, en dat maakt ons ook uniek in Kortrijk. We willen de brug tussen wijnbouwer en klant zo klein mogelijk houden.”

Belevingswinkel

“Met Ernest wil ik een plaats creëren om kwaliteit te proeven en mensen te laten kennismaken met het ruime aanbod van de Provence, niet enkel de goedkopere rosé. Intussen is het aanbod uitgegroeid tot het ruime zuiden van Frankrijk en daarbuiten.”

“We nemen klanten mee in een verhaal – we kennen de families en hebben hun wijngaarden bezocht – in plaats van ze voor een rek te plaatsen met te veel opties. Ernest Wijnboutique is een belevingswinkel. Onze klanten weten wat ze aankopen.”

“Mensen willen geprikkeld blijven en kunnen hier bijvoorbeeld dure flessen per glas ontdekken” – Roy Veracx

De afgelopen tien jaar zijn voor Gilles voorbijgevlogen. Toen Roy anderhalf jaar geleden de uitbating van de zaak op zich nam, kon het aanbod groeien en is sindsdien de wijnbar vaker open.

“Intussen bieden we 150 verschillende wijnen aan en organiseren we zelfs trouwrecepties. Ernest heeft veel vaste klanten die we wekelijks een nieuwe wijn kunnen aanbieden. Mensen willen geprikkeld blijven en kunnen hier bijvoorbeeld dure flessen per glas ontdekken. Veel van onze klanten geven me intussen carte blanche om zo nieuwe smaken te proberen. Ik trek ze uit hun comfortzone”, vertelt Roy.

Soirée Rosé

Soirée Rosé vindt plaats op zaterdag 12 augustus van 15 uur tot middernacht en is toegankelijk voor iedereen. Om alles vlot te laten verlopen wordt er gewerkt met jetons ter waarde van 8 euro.

“Het is de bedoeling dat mensen op het evenement verschillende zaken uitproberen. Ernest biedt vijf roséwijnen aan zoals Côtes de Provence van Belgische wijnbouwer Clément Minne en Domaine la Blaque. Daarnaast serveren we ook een witte en rode wijn en alcoholvrije dranken.”