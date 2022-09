Erkan maakt van iconisch café ’t 25ste Uur eethuis met kip aan ‘t spit als specialiteit

Erkan Bicici (48) toverde het interieur van café ’t 25ste Uur om tot een eethuis en start er straks zijn zaak de Izegemse Koekoek. Zoals de naam al laat vermoeden wordt kip aan ’t spit de specialiteit van het huis.

Erkan Bicici woont nu al een tijdje in Izegem en was op zoek naar een horecazaak om te runnen. Ervaring heeft hij alvast zat. “Ik schat dat ik in totaal al 18 zaken had, waarvan een deel in de Overpoort. Misschien doet de Hyppodroom wel een belletje rinkelen. Met deze shoarmatent vielen we in de prijzen. Ik ga dan ook altijd voor kwaliteit”, zegt hij.

Erkan blijkt ook een spraakwaterval die niet te stoppen is. “Ik ben van Turkse origine, maar ben de eerste generatie die hier geboren is. Ik heb altijd in Gent gewoond en er school gelopen. Maar mijn ouders zijn destijds met een kebabzaak begonnen en al van toen ik negen jaar was, hielp ik daar mee achter de schermen. Het zit dus in het bloed, café houden is niets voor mij, maar een eethuis wel.”

28 zitplaatsen

Nu komt hij wel in een (gewezen) café terecht. En gezien Erkan al een tijdje in Izegem woont en zich ondertussen al wat in het plaatselijke horecaleven verdiepte, kent hij de geschiedenis van ’t 25ste Uur. “Hoppie heeft dat hier goed gedaan. Maar nu is het aan mij. Het is tijd voor iets anders. We hebben hier heel wat geïnvesteerd in het interieur en in de keuken. Dit alles om de mensen optimaal te kunnen ontvangen. Er zullen 28 mensen kunnen zitten. Ideaal qua grootte, omdat we straks ook met takeaway en thuislevering zullen beginnen.”

Hoppie heeft dat hier goed gedaan, maar nu is ’t aan mij

Maar dat is pas voor een tweede fase. “In eerste instantie zal ik met één kok werken. Op termijn willen we zeven op zeven open zijn, maar we zullen de zaak eerst wat laten groeien. Nu zullen we nog op maandag en dinsdag dicht blijven, daarna gaan we van woensdag tot en met zondag telkens om 17 uur open. We zullen daarbij ook de late uurtjes niet schuwen, zodat wie later op de avond nog iets wil gaan eten dat bij ons zal kunnen.”

Om het concept van de zaak te bepalen deed Erkan naar eigen zeggen ook een klein marktonderzoek. “In het centrum van Izegem heb je geen zaak die gespecialiseerd is in kip aan ’t spit. Ons recept met de perfecte kruiding staat al op punt. Maar ook voor wie liever geen kip eet, hebben we een mooi aanbod van scampi’s over gamba’s tot filet pur. En ook een lekker vegetarisch gerecht. Voor de kindjes zijn er nuggets met appelmoes en frietjes. En qua dessert houden we het bij dame blanche. Geen uitgebreide kaart, maar alles super vers en tegen betaalbare prijzen.”

Op toerental

Eens de zaak op vol toerental is, zal de Izegemse Koekoek zeven op zeven open zijn. “Bedoeling is dat je ook een kip kan komen afhalen en op termijn willen we ook aan huis gaan leveren. Maar we doen het stap per stap.”

De naam van zijn zaak ontdekte hij toen hij op zoek ging naar een… taxi. “In Google gaf ik Izegemse… in en toen kwam daar spontaan Koekoek bij. Izegem heeft een eigen kippenras en wat is er mooier dan mijn zaak daarnaar te vernoemen.” De exacte datum van de opening wordt pas later bekend gemaakt.