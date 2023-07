Erfgoedparel Hotel des Brasseurs uit De Haan is eerste klimaatneutraal hotel van Vlaanderen

In de loop van juli opent Hotel des Brasseurs na een totaalrenovatie opnieuw de deuren als eerste CO²-neutraal hotel van Vlaanderen. Eigenaar Thibaud Hermans ontving een duurzaamheidslabel voor zijn CO²-neutrale uitbating. “Dit is een inspirerend voorbeeld van waar we de komende jaren naartoe willen met de duurzame ontwikkeling van het toerisme in West-Vlaanderen”, zei gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu op de persconferentie.

Hotel des Brasseurs, een iconisch gebouw in De Haan, onderging een ware metamorfose. Eigenaar Thibaud Hermans zorgde ervoor dat het historisch pand uit 1896 volledig in ere hersteld en getransformeerd werd tot het eerste klimaatneutraal gerunde hotel van Vlaanderen. Het hotel ontving hiervoor het CO2 Neutral Company Label. “Duurzaamheid speelt steeds meer mee in de keuze van een hotel”, zegt Hermans. “Ook spelers zoals Booking hebben oog voor de trend en spelen hierop in.”

Geen toeval dus dat duurzaamheid een speerpunt is in de toekomstvisie van Westtoer. “Trots dat het eerste CO2-neutrale hotel van Vlaanderen zich aan de kust bevindt”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor de Provincie West-Vlaanderen. “Hotel des Brasseurs toont waar we de komende jaren naartoe willen met de duurzame ontwikkeling van het toerisme in onze provincie. Dit is een knap voorbeeld dat anderen kan inspireren.”

Focus op gezondheid

Het duurzaamheidslabel geldt specifiek voor de uitbating van het hotel en focust op infrastructuuremissies, bedrijfswagens, afval, woon-werkverkeer en binnenkomend materiaal. De ambitie reikte evenwel nog verder. “Er zijn bijvoorbeeld nog bijkomende inspanningen gedaan voor de historische studie naar de authenticiteit van het gebouw, er is de warmte- en koelte-opwekking via geothermie, circulair hergebruik van water en doorgedreven automatisering van de werksystemen… Daarnaast introduceren we hier de korte keten in zijn meest extreme vorm én ligt de focus op de gezondheid van zowel medewerkers als gasten”, legt hij uit.

Duurzaamheidscoach Guido Francque tekende samen met Thibaud een haalbaar traject uit. “Vandaag zijn heel wat duurzame investeringen nog moeilijk terugverdienbaar, maar in de toekomst wordt dit de norm. Wie nu niet op de kar springt, komt te laat.”

“We introduceren hier de korte keten in zijn meest extreme vorm” – eigenaar Thibaud Hermans

Thibaud Hermans is overigens geen onbekende in De Haan. In 2010 opende hij er zijn eerste zaak Bleu Chaud, vijf jaar later richtte hij Hoeve Welgelegen in als B&B en in 2017 waagde hij zich aan de renovatie van Villa De Torre, gelegen naast des Brasseurs. De filosofie van het hotel: de gasten duurzaam verwennen.

“De CO²-neutrale ambities zijn immers doorgetrokken tot in de kleinste details. Ook in de beleving van de gast. Ons personeel vaart dan weer wel bij de goede balans tussen werk en privé. Zo werkten we een beurtrolsysteem uit waarbij onze restaurantmedewerkers bijvoorbeeld de ene week het ontbijt en de lunch verzorgen en de andere week de tearoom en het diner. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan ergonomie. Zo installeerden we een goederenlift en kozen we voor een rubberen keukenvloer die minder belastend is voor de rug en knieën.”

Hinderpalen weggewerkt

Er zijn ook laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. “De renovatie van Hotel des Brasseurs is natuurlijk in de eerste plaats de verdienste van de eigenaar, maar wij hebben vanuit de gemeente wel al het mogelijke gedaan om de vele hinderpalen die er waren, weg te werken. Onze goede verstandhouding met het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid heeft daarbij opnieuw tot goede resultaten geleid”, aldus burgemeester Wilfried Vandaele.