Er komt nieuw leven in het Middenstandshuis op Bissegemplaats, als all-inclusive eventlocatie

Na jaren leegstand krijgt het Middenstandshuis op Bissegemplaats een nieuwe bestemming. Peter Declercq (52), uitbater van restaurant Foodies in winkelcentrum K in Kortrijk, transformeert het pand tot een all-inclusive eventlocatie.

Peter Declercq kocht het gebouw twee jaar geleden. “Ik heb mijn hele horecacarrière gehuurd en droomde altijd van een eigen pand. Dit was een unieke kans: een prachtig gebouw op een toplocatie met veel passage en gratis parking vlakbij. Stad Kortrijk investeert bovendien volop in Bissegem. Dus besloot ik te kopen, en toen begon het brainstormen. Meestal is het omgekeerd (lacht).”

Foodies is de enige horecazaak in de K in Kortrijk en bestaat intussen 15 jaar. “Ik was niet onmiddellijk van plan in Bissegem een extra horecazaak te starten, maar leegstand is natuurlijk ook geen optie. Het juiste ontwerp en de nodige vergunningen hebben wat tijd gevraagd, maar we beslisten uiteindelijk om het pand in te richten als een instapklare eventlocatie.”

“Wij bieden een totaaloplossing: een volledig ingerichte ruimte met professionele keuken, bar en materiaal” – Peter Declercq

“Veel feestzalen zijn een logistieke uitdaging. Je moet tafels, stoelen, servies, een muziekinstallatie regelen, wat veel tijd en kosten met zich meebrengt. Wij bieden een totaaloplossing: een volledig ingerichte ruimte met professionele keuken, bar en materiaal. Gasten hoeven enkel een cateraar te kiezen of kunnen zelf koken. Zo besparen ze ook op transportkosten” legt Peter uit.

De eventlocatie richt zich op gezelschappen van 20 tot 60 personen, ideaal voor familiefeesten of kleinschalige bedrijfsevents. “Veel zalen mikken op grote groepen, maar wij spelen in op de groeiende vraag naar kleinere, persoonlijke feesten. Ons terras is zuidgericht en perfect voor bijvoorbeeld aperitiefmomenten of een zomerbarbecue. Tijdens grote evenementen in Bissegem, zoals de kermis of rommelmarkt, baten we het pand zelf uit.”

In een eerste fase worden de twee ruime appartementen boven de feestzaal ingericht. “We hopen af te ronden tegen het einde van dit jaar. Intussen zijn we al bezig met voorbereidende werken op het gelijkvloers. Waarschijnlijk kunnen we de eerste feestjes medio 2026 inplannen.”