Er brandt steeds minder licht in de herberg: stijgend aantal horecazaken sluit tijdens feestdagen

Niet enkel het driesterrenrestaurant Boury sluit de deuren met de feestdagen, zo blijkt. Steeds meer horecazaken duwen met kerst en oudejaar even op de pauzeknop. Deels uit noodzaak, stelt Yves Van Moorter, voorzitter van Horeca West-Vlaanderen. “De hoge loonkosten en personeelskrapte spelen een grote rol.”

Tot enkele jaren geleden was het een evidentie in horecaland: tijdens de kerst- en eindejaarsdagen zaten restaurants afgeladen vol met families en vriendengroepen die de mooiste tijd van het jaar met lekker eten en drinken wilden vieren. Maar sinds de coronacrisis valt er een opvallende trend te noteren: steeds meer restaurants opteren ervoor om de deuren enkele dagen gesloten te houden en bewust wat gas terug te nemen.

Dure maand

“Dat aantal onder onze 1.650 leden stijgt jaar na jaar”, zegt Yves Van Moorter (54), voorzitter van Horeca West-Vlaanderen en uitbater van restaurant Uilenspiegel in Wenduine, bij De Haan. Het fenomeen is volgens Van Moorter ook makkelijk te verklaren.

“Tijdens de feestdagen ligt de loonkost sowieso een pak hoger en daarnaast is het niet evident om voldoende krachten te vinden. Onze sector kampt sowieso al met een personeelskrapte, maar tijdens de eindejaarsperiode is het voor heel horecazaken nóg moeilijker om het team ingevuld te krijgen. Op halve kracht kan je dergelijke avonden niet aan.”

“We laden de batterijen nu even op, om er straks weer volle bak voor te gaan” – Wim Degezelle, Rhodesgoed in Izegem

Tegelijk merkt de sector dat veel mensen ervoor opteren om thuis te vieren. “December is een dure maand. Sinterklaas neemt een hap uit het budget en dan wordt al eens op restaurantbezoek bespaard.”

“Wat wél gebeurt: veel horecazaken maken tijdens de feestdagen de omslag naar afhaalservice en worden zo tijdelijke traiteurzaken. Dat biedt een pak voordelen: je kan het werk met iets minder mensen verzetten en je bent volgens een duidelijke timing aan de slag. Je wéét wanneer alles afgehaald zal worden en de bestellingen afgerond zijn.”

Ook het belang van evenwicht tussen job en privéleven neemt jaar na jaar toe, zegt Yves Van Moorter. “Waar de oude garde alleen maar meer uren wilde kloppen, wil de jongere generatie de work-lifebalance beter bewaken.”

Geen spijt

Een van de vele restaurants waar eind december geen licht zal branden, is het Rhodesgoed in Izegem. “Wij zijn van 11 december tot en met 4 januari gesloten”, licht zaakvoerder Wim Degezelle (53) toe.

“Een weloverwogen keuze. Toen we tien jaar geleden met onze zaak van start gingen, hebben we ons team de vraag voorgelegd wanneer we onze jaarlijkse vakantieperiode konden inplannen. De eindejaarsweken kwamen unaniem uit de bus en sindsdien houden we die gewoonte aan.” Een keuze waar ze nog geen moment spijt van hebben gehad.

“Tijdens de feestdagen is het voor veel zaken nóg moeilijker om aan personeel te geraken” – Yves Van Moorter, voorzitter Horeca West-Vlaanderen

“Van april tot september zijn we elke dag van de week open, december is traditioneel onze rustigste maand. Januari en februari zitten dan weer vol met nieuwjaarsetentjes. Daarom laden we nu onze batterijen helemaal op om er na Nieuwjaar weer tegenaan te kunnen gaan.”

Afgeladen vol

Bij Hotel Belle Vue in De Haan zijn ze tijdens kerst en eindejaar wél aan de slag. “Daar bestaat zelfs geen twijfel over”, benadrukken Petra Van Brussel en Didier Degroote, die de zaak al 17 jaar runnen. “Het is een traditie dat wij tijdens die dagen open zijn. Onze zaak zit zowel op kerstavond en -dag, oudejaarsavond als Nieuwjaar zelf afgeladen vol.”

Daarvoor doen ze bij Belle Vue beroep op familieleden en vrienden. “Want het is inderdaad niet zo makkelijk om via de gewone weg voldoende mensen te vinden. Iedereen is bij ons dan als flexijobber aan de slag. Eigenlijk zijn dat erg leuke dagen om te werken. Het voelt als een familiefeestje op de werkvloer. Ook onze oudste zoon Emile is intussen in de zaak actief.”

Het eigen kerstfeestje viert de familie pas in februari. “Wanneer onze jongste zoon Damien zijn examens achter de rug heeft.”