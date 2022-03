Energiekosten swingen de pan uit, daarom openen Gert en Leigh nu ook op maandag hun restaurant

Een restaurant als nieuw hoofdberoep combineren met twee jonge kindjes is een uitdaging. Toch openen Gert en Leigh hun familierestaurant d’Oase in Hoogstade voortaan ook op maandag. Uit noodzaak, omwille van de stijgende energieprijzen. En voor hun gasten, die niks mogen merken van de extra kosten. De familiale sfeer krijgen ze er zelfs gratis bij. “Onze kindjes kan je af en toe eens zien passeren door de zaal.”

Langs de drukke N8 middenin de kleine dorpskern van de Alveringemse deelgemeente Hoogstade opende in de zomer van 2019 het restaurant d’Oase met ruime tuin, waar kruiden, fruit en groenten groeien voor fine dining. Uitbaters Gert Debergh (30) en zijn vriendin Leigh Demeulemeester (28) maakten er na twee coronajaren hun hoofdberoep van, maar worden nu geconfronteerd met een nieuwe uitdaging.

Moeilijk om rendabel te blijven

“De elektriciteit wordt volgens een nieuwe offerte tien keer duurder en de gasprijs is meer dan verdubbeld”, zucht chef-kok Gert Debergh (30), die ervaring opdeed in ’t Convent, de Hooipiete, Willem Hiele en sterrenzaken in Australië.

“Verschillende koelkasten, een vaatwasmachine die vaak gebruikt wordt, tot tien uur per dag koken op gas… een restaurant verbruikt veel. Nu die energieprijzen bij wijze van spreken onze pan uit swingen, wordt het voor ons, kleine zelfstandigen, heel moeilijk om rendabel te blijven.”

Het koppel denkt er – nog – niet aan om die duurdere energieprijzen door te rekenen naar hun klanten. “Onze eigen prijs verhogen? Dat is het laatste wat we willen. We proberen vanaf nu meer omzet te creëren door ook op maandag te openen. Het wordt wel moeilijk om de bijkomende energiekosten op te vangen met één extra openingsdag. We rekenen nu op mooiere lentedagen en onze prachtige tuin om meer omzet te draaien.”

Vrije tijd

D’Oase was al open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. “Toen we dit restaurant in bijberoep uitbaatten waren we onder meer open op maandag en dat draaide goed, want veel restaurants zijn die dag gesloten.”

Af en toe kan je onze kindjes eens zien passeren

Een extra openingsdag leidt tot extra drukte voor het koppel dat hun nieuw hoofdberoep combineert met de zorg voor hun twee jonge kindjes. “Loua is vier maanden en Lyo twee jaar”, aldus Gert en Leigh, die in het pand wonen en hun zaak promoten als familierestaurant.

“Onze kindjes kan je af en toe eens zien passeren door de zaal. We proberen voldoende vrije tijd te behouden, maar d’Oase is onze droom. We doen nu ons uiterste best en zien wel hoe het loopt.”

(TP)