Emma heropent binnenkort de deuren van Godjes in Ledegem

Horecazaak Godjes, een begrip in Ledegem, keert binnenkort terug. Emma Vergote blaast het pand op de Plaats nieuw leven in en opent er op 23 februari een nieuw sfeercafé. “Ik hou enkel maar goede herinneringen over aan Godjes.”

Nadat Dempsey Francoy en Femke Coene eind 2022 stopten met hun cocktail-en tapaszaak kwam er een einde aan vier generaties Godjes. De horecazaak was toen al meer dan honderd jaar erg gekend in Ledegem en omstreken. Vorig jaar huisde er nog even een koffiezaak in het pand, maar sinds kort staat de zaak pal in het centrum van de gemeente terug leeg. “Ik kwam hier vroeger vaak over de vloer en sprong zelfs af en toe bij wanneer dat nodig bleek. Al van kinds af aan weet ik dat ik iets in de horeca wil doen”, aldus de Ledegemse twintiger Emma Vergote.

Toen het pand onlangs terug vrij kwam, twijfelde Emma even. Zou ze deze stap wel durven te zetten? “Ik heb zoveel goede herinneringen aan Godjes. Het zou jammer zijn moesten er daar geen nieuwe herinneringen aan toegevoegd kunnen worden.” Emma hakte inmiddels de knoop door. “De voorbije drie jaar werkte ik in een broodjeszaak, maar nu wil ik hier mijn droom realiseren. Op 23 februari open ik de deuren van sfeercafé Godjes. Ja, ik kies voor de naam van weleer.”

Mensen samenbrengen

Emma hoopt in Godjes heel wat Ledegemnaars samen te brengen. “In de gemeente zijn er heel wat groepjes die nauw aan elkaar hangen. Sterke verenigingen, een goed draaiende voetbalclub, vrienden die elkaar al jarenlang kennen,.. Ik wil hier voor hen een leuke plaats creëren waar men kan samenkomen.” Aan het interieur van Godjes verandert Emma niets. Bedoeling is wel dat de vergaderruimte achteraan het gebouw ingericht wordt als dartslokaal.

Godjes zal telkens open zijn van donderdagavond tot en met zondagavond. “2024 wordt er erg uitdagend jaar waarin ik heel wat mogelijkheden zie. Deze zomer wordt het provinciedomein De Ledegemse Meersen, dat vlakbij ligt, geopend. De voormalige treinroute loopt ook op wandelafstand van het café. Daarnaast zijn er toch enkele leuke evenementen, zoals het Europees Kampioenschap voetbal, die hopelijk veel mensen bij elkaar brengen.”