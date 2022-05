Els en Andy starten met bistro ‘De Roste Kluze’: “We wilden al langer met een eigen zaak beginnen”

Tot voor kort zag je Koekelarenaars Els Verhelst en Anthony Durnez achter de toonbank en in de keuken van bowling De Goe Smete, maar na zes superjaren, waren ze er op uitgekeken en wilden ze iets dat van hen was. In een gerenoveerd pand op de Sint-Maartensmarkt starten ze met bistro ‘De Roste Kluze’.

“Uitgekeken op de bowling waren we niet echt, maar Anthony en ikzelf zijn op een leeftijd gekomen, dat we nu de stap moesten zetten, wilden we nog iets kopen dat van ons is”, steekt Els van wal. “En we misten in de bowling ook wel het klantencontact, iets waar er nu wel tijd zal voor zijn. Daarenboven was de bowling kopen gezien onze leeftijd geen optie, wegens te groot, te duur en de kosten veel te hoog. Kortom: voor ons niet betaalbaar.”

Geschikt pand

“De gedachte om zelf met iets kleins te beginnen, speelde al een hele tijd in onze gedachten, dus keken we in de coronaperiode uit naar een geschikt pand en vonden het leegstaand bankkantoor ideaal gelegen op een toplocatie: de markt. Dus gingen we onderhandelen met de eigenaar en kwamen we snel tot een akkoord. Bij de afbraakwerken stoten we op een volledige wand in plaatstaal. Afbreken was echt geen optie en toen kwamen we op het lumineuze idee om de wand in roestkleur te steken. Zo hadden we meteen ook een naam: ‘De Roste Kluze’! Klinkt goed en ligt makkelijk in de mond”, lacht Els hartelijk.

Toen we wand in plaatstaal zagen, wisten we direct naam voor de zaak

Iets gezelligs

Els en Anthony weten verduiveld goed wat ze willen en waar ze met hun zaak naar toe willen. “Ja, we willen er echt iets gezelligs van maken waren mensen zich thuis voelen. We mikken op fijne gerechtjes, alles vers gemaakt. Daarnaast serveren we voor de liefhebbers ook tapas. Dat is in, eten dat zelf ook heel graag en het is leuk tafelen met familie en vrienden. En voor de wijnliefhebbers hebben we gezorgd voor een uitgelezen betaalbare wijnkaart. Afronden kunnen de gasten met een lekker dessertje of een koffie, indien ze dat wensen”, geeft Els nog als tip mee. (EV)

Bistro De Roste Kluze is gelegen Sint-Maartenplein 11 in Koekelare. Meer info via 0498 54 15 91.