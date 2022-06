Els (57) wil roer van De Voerman doorgeven aan jonge overnemers: “Wil het kalmer aan doen, maar aan stoppen denk ik niet”

Na achtien jaar als drijvende kracht achter Brasserie De Voerman zoekt Els Farrazijn (57) geïnteresseerden om nieuw leven in de zaak te blazen. Afscheid nemen doet ze niet, want ze wil nog enkele jaren blijven doorwerken. “Maar twaalf uur per dag wil ik afbouwen, ik moet naar mijn lichaam luisteren.”

In 2004 nam Els Farrazijn De Voerman over, de populaire brasserie aan het op- en afrittencomplex van de E403 in Lichtervelde. Achtien jaar later acht ze de tijd rijp om gemotiveerde overnemers te zoeken. “Ik zie nog bijzonder veel potentieel in De Voerman. Maar ik nader de 60 jaar en vind dat het tijd is voor nieuwe, frisse ideeën van jonge mensen. Een doorstart met een heringericht interieur en nieuwe uitbaters lijkt mij een ideale volgende stap in het verhaal van deze mooie brasserie.”

Maar aan stoppen denkt Els nog lang niet. “Ik ga zeker niet op pensioen, daarvoor is het veel te vroeg. Dat zou mijn doodvonnis betekenen”, grapt ze. “Ik wil het roer doorgeven aan jonge mensen met meer energie om er nieuw leven in te blazen, zodat ik wat kan afbouwen. Als dat gewenst is, zou ik hier nog enkele jaren willen blijven werken. Maar niet als zaakvoerster. Ik wil die taken uit handen geven. Ik moet naar mijn lichaam luisteren en zou graag acht in plaats van twaalf uur per dag werken.”

Fietsen in de natuur

Momenteel leidt Els een goed geolied team in De Voerman. “Zij zijn op de hoogte van mijn plannen. Extra personeel aanwerven om zelf minder uren te kloppen is mogelijk, maar die zoektocht verloopt tegenwoordig niet vanzelfsprekend. Ik heb ook geen termijn in mijn hoofd, ik schiet de boodschap van de overname de wijde wereld in en zie wel welke reacties er komen.”

Hoe ze extra vrijetijd zal invullen, daat denkt ze niet over na. “Ik heb wel tijdens de coronacrisis ontdekt dat men niet ver moet gaan om mooie dingen te ontdekken. Als ik minder zou werken, dan wil ik er vaker met de fiets op uit trekken en genieten van de natuur. Maar momenteel geniet ik nog volop van De Voerman.”

Zomerbar

Over eventuele nieuwe mogelijkheden voor de brasserie heeft ze wel al nagedacht. “In het weekend vindt hier vaak een rommelmarkt plaats, dan zou men een extra dag kunnen openen. Of een zomerbar oprichten tijdens de vakantiemaanden. Het voordeel van deze brasserie is dat we heel diverse klanten over de vloer krijgen. Van zakenmannen tot boeren en lokale inwoners, iedereen geniet hier van een steak of een koffie. Allround is het hier wel.”