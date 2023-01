Elliott Szechtman heeft grote culinaire ambities met CHAOS

Vaarwel gastrobar Vino, welkom fine dining restaurant CHAOS. Chef en zaakvoerder Elliott Szechtman heeft hoge culinaire ambities met zijn vernieuwde zaak en mikt resoluut op een Michelinster. “We kregen al veel enthousiaste reacties”, zegt Elliott.

Begin juli vorig jaar ging Elliott Szechtman van start met gastrobar Vino. Daarmee trad hij in de voetsporen van Achim Vandenbussche en Kelly Van Houtte die op diezelfde locatie een kleine acht jaar Vino Vino en later De Vino uitbaatten. Nog daarvoor runde Rik Corty de zaak jarenlang als bruine kroeg.

Keuzemenu

Elliott wilde van bij de start al de meer verfijnde culinaire toer opgaan, maar zet daarin nu nog een stap verder met een nieuwe naam en een nieuw concept. “Met het nieuwe concept, volledig gericht op fine dining, maar in een losse sfeer, doe ik eigenlijk wat ik altijd al wilde doen”, zegt Elliott, die voorheen al successen boekte met zijn koffiebar- en branderij Cafuné. “We hebben allemaal nieuwe tafels en stoelen geplaatst, de keuken is compleet vernieuwd, de lambrisering werd in het wit gezet en binnenkort komt er ook nog parket. Wat de kaart betreft, schakelen we dus van de tapas over naar een volwaardige keuzemenu met drie, vier of vijf gangen. Het idee is dat ik vertrek vanuit een bekende, klassieke bereiding, maar die toch op een andere manier breng. Zoals een geheel eigen interpretatie van paling in ’t groen, bijvoorbeeld. En ik werk ook heel veel met ingrediënten, zeker kruiden, die ik zelf uit de natuur haal. Ik heb echt wel veel bijgeleerd van Bruno Timperman van restaurant Bruut. Ik durf hem wel mijn mentor noemen. Hij heeft me ertoe gebracht mijn eigen stijl te ontwikkelen.” Elliott heeft zelf geen opleiding als kok genoten, maar zegt al van jongs af bijzonder gepassioneerd te zijn door alles wat met voeding en drank te maken heeft. “Een van mijn eerste herinneringen op dat vlak is hoe ik voor mijn vader een omelet had gemaakt met allerlei groenten, kaas en ham erin verwerkt en hoe trots hij toen op me was”, vertelt Elliott. “En zo ben ik altijd blijven experimenteren. Ik sla overigens zo goed als nooit een kookboek open. Alles komt uit mijn eigen beleving en creativiteit.”

Positief chaotisch

Met CHAOS koos Elliott wel voor een bijzondere naam. Zal die geen verkeerde connotaties opwekken en gasten afschrikken? “Het gaat voor alle duidelijkheid niet over chaos in de keuken of de bediening, hé. (lacht) Het is wel een verwijzing naar mijn leven dat ik positief chaotisch zou noemen”, legt Elliott uit. “De ondertitel van de zaak is trouwens disordered symmetry cuisine. In de chaos is er dus toch wel een symmetrie en we leggen de lat ook wel degelijk hoog. De reacties die we nu krijgen zijn heel erg positief. Ik wil zo hoog mogelijk scoren in de Gault&Millau en ja, ik durf zeggen dat we op termijn voor een Michelinster gaan.” (PDV)