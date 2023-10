Elliot Szechtman opent nieuwe koffiebar in het Hof de Plezance

De Brugse horecaondernemer Elliot Szechtman opende in het Hof de Plezance bij De Republiek de pop-upkoffiebar ‘We Are Coffee Makers’. “We kijken ook uit naar de opening van een nieuwe, eigen koffiebranderij”, zegt Elliot.

Elliot Szechtman is geen onbekende in de Brugse horeca. De uit Knokke-Heist afkomstige ondernemer stond eerder al aan de wieg van de bekende koffiebar met eigen koffiebranderij Cafuné in de Academiestraat. Daarmee scoorde hij bijzonder hoog in de gespecialiseerde gidsen en rankings. “Ik heb me nu al een half jaar toegelegd op het uitwerken van een nieuw project en ik ben terug bij mijn oude liefde voor koffie beland”, zegt Elliot.

“Met ‘We Are Coffee Makers’ – een verwijzing naar het feit dat ik met mijn koffie nog altijd ‘maker’ ben en dus houder van het label Handmade in Brugge – wil ik opnieuw hoog scoren en een grote naam worden in de wereld van de koffiebars, waar de laatste jaren toch wat stilstand is geweest.”

Workshops

“We serveren hier enkel de koffie de we zelf branden bij een bevriende brander en serveren uiteraard heel wat variëteiten. Overigens kijken we ernaar uit om zelf opnieuw een eigen koffiebranderij op te starten. En ik kijk er ook naar uit om workshops rond koffie te organiseren”, besluit Elliot.