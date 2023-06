Elke vierde donderdag dorpsrestaurant

Het Dorpspunt is nu ook gestart als dorpsrestaurant. Elke vierde donderdag van de maand kunnen mensen er terecht voor een vers gekookte maaltijd aan een zeer democratische prijs. Omdat de plaatsjes beperkt zijn, is het aanbod enkel voor Beverenaren.

Zes jaar geleden startte De Lovie in het centrum van Beveren een Dorpspunt op. De ontmoetingsplaats met winkel, uitgebaat door mensen met een beperking, is ondertussen niet meer weg te denken uit het kleine dorp. Drie jaar geleden was alles in gereedheid gebracht om ook met een dorpsrestaurant te starten. De gloednieuwe keuken was af en er waren al reservaties, maar toen sloeg corona toe. Recent is het dorpsrestaurant dan toch echt van start kunnen gaan.

Vierde donderdag

“Onze nieuwe keuken die conform de normen van de voedselinspectie is, laat ons toe om voortaan elke vierde donderdag van de maand voor de mensen van het dorp te koken”, zegt begeleidster Rita Russe. “Enkel tijdens de grote vakantie moeten we passen. In Beveren passeert er dan nogal wat fietstoerisme, waardoor het voor ons dan te druk zou zijn. We kunnen binnen tot twintig mensen zetten, medewerkers en begeleiders inbegrepen. Gisteren donderdag 26 mei, was onze derde keer en het was opnieuw erg gezellig. Deze keer serveerden we knolseldersoep met zoete aardappelen, vol-au-vent en vanille ijs met Belgische aardbeien. Medewerkers dienen op en we zitten allemaal samen aan een lange tafel. Alles wordt vers bereid met ingrediënten van onze eigen leveranciers. We vragen 10 euro, water op tafel inbegrepen. Dat is uiteraard een zeer democratische prijs, al sluiten we niet uit dat we later op het jaar 1 of 2 euro zullen moeten opslaan. We zagen tot op heden hoofdzakelijk oudere mensen, maar ons dorpsrestaurant staat open voor alle inwoners van Beveren. We vragen om zeker tijdig te reserveren, graag ten laatste op vrijdag”, geeft Rita nog mee. “Zo heb je zeker plaats en kunnen wij ons goed voorbereiden!” (AB)

Info en reservatie: Dorpspunt ‘In Beveren’ of via het nummer: 057-37 72 73.