Elise De Waele uit Ruiselede is beste jonge sommelier van België

Elise De Waele (24) behaalde de eerste plaats in de sommelierswedstrijd van de Chaîne des Rotisseurs in Knokke. Het gaat allemaal snel voor de ambitieuze en ervaren ceo en uitbaatster van Brasserie Ruislé, de zaak die ze vorig jaar in juli opstartte.

Tot haar 18de studeerde Elise De Waele aan hotelschool Ter Groene Poorte de richting Butler en Sommelier en in juni vorig jaar behaalde ze de bachelor hotelmanagement aan Instituut Erasmus in Brussel. Kort daarna ging ze aan de slag: ze opende Brasserie Ruislé in de Kasteelstraat samen met Glenn Van Bruwaene, de partner van haar moeder. Tijdens haar opleidingen ging ze aan de slag in gerenommeerde zaken zoals De Karmeliet, als stagiair-sommelier in Ritz London en Royal Champagne en als butler in opleiding bij The Savoy. In 2016 werd ze bekroond als Commis Junior Sommelier en twee jaar later haalde ze weer een topprestatie als beste Junior Sommelier van België. En dat eclatant palmares is nu weer aangedikt met de titel ‘Beste jonge sommelier van België’.

Blinde degustatie

Elise blijft er bescheiden bij. “Deze wedstrijd is voor sommeliers van 21 tot 27 jaar. Vijf deelnemers, twee Vlamingen en drie Franstaligen. Allemaal met ervaring en van hoog niveau en bakken vol gastronomische expertise. De strijd om de hoogste eer en erkenning omvatte twee grote blokken. Eerst het theoriedeel, over de kennis van wijnen en bieren en de specificaties ervan. De praktische proef bestond uit een blinde degustatie van drie rode en drie witte wijnen en de beschrijving ervan. Alsook het openen en decanteren van wijnen. Er was ook de harmonieuze samenstelling waarbij ik bij een menu de passende wijnen moest aanbevelen.”

“Heel delicaat en niet evident was de proef ruiken van sterke dranken en bieren. Exclusief met de neus moest ik de dranken identificeren en omschrijven. Met deze eerste plaats mag ik ons land vertegenwoordigen in Wiesbaden in Duitsland in september. Dat is de grote finale van een wereldcompetitie.”

Met de drukte van de zaak was het echt geen sinecure om goed voorbereid aan de wedstrijd deel te nemen. “Ja, soms ging ik even na de service oefenen. En met de zomer en de vele volboekingen voor de deur, moet ik echt alles uit de kast halen om me afdoende voor te bereiden op de grote finale in Duitsland. Want met onze Brasserie Ruislé gaat het indrukwekkend crescendo, qua boekingen en nieuwe initiatieven.”

Zomerbar

“Op 15 april gaat ons buitenterras ‘Onze Hof’ officieel open. De naam spreekt boekdelen en is heel performant, de wens van Glenn. Het zonnig terras wordt dan het gezellige decor voor drinks, tapas en kleine knabbelingen allerhande. Later doen we nog wat extra’s, zoals events met oesters en champagne en zoveel meer, smakelijk en innovatief. Voor jong en oud, onze permanente doelgroep”, aldus de gedreven sommelier en uitbaatster. (RV)