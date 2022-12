Eline en Simon runnen restaurant en glamping in Lapland: “Stoofvlees met rendierenvlees en Belgische frietjes doen het goed”

Eline Hullebusch (26) en Simon Peeters (26) ruilden hun leven in België in voor een nieuw bestaan in het hoge noorden van Zweden. Ze runnen er sinds vorige zomer domein ‘Långforsen’ in het afgelegen dorpje Lapptrask, op een uurtje rijden van de poolcirkel. Overdag zakt de temperatuur er tot -20 graden, maar de kou nemen de avonturiers er graag bij. “Heimwee naar het grijze België hebben we echt niet. Op het noorderlicht in deze sprookjesachtige omgeving raken we nooit uitgekeken.”

Nadat het jonge koppel hun hart verloor aan Zweden tijdens een rondreis tikten ze in 2021 een huisje op de kop in het dorpje Norsjö, met de bedoeling om daar een vakantiedomein met hutten uit te bouwen. Maar nog voor de bouwvergunning aangevraagd was, zagen ze toevallig dat er een bestaand domein te koop stond, op een plekje nog noordelijker in Zweden, tegen de grens met Finland. “Toen we Långforsen bezochten waren we meteen verliefd op de centrale ‘lappkåtan’ (een traditioneel kegelvormig gebouw dat verwijst naar de tipi waarmee de Sami vroeger rondtrokken), want dat was precies wat we ook in Norsjö wilden bouwen”, vertelt Eline (26), die afkomstig is van Ruiselede. “Bovendien waren er ook al enkele gastenkamers bij. In april zijn we verhuisd en knapten we alles grondig op, terwijl we ook een nieuw gebouw met een zagerij optrokken, met het oog op toekomstige uitbreidingen. Nu hebben we voorlopig plaats voor vier gasten in de winter, maar op termijn willen we hier een magisch vakantiedorpje uitbouwen, met thematische verblijven waarmee we onze liefde voor deze streek willen delen met iedereen.”

Prachtig landschap

Het koppel woont nu al meer dan een jaar in Zweden en de twee raken naar eigen zeggen niet uitgekeken op het prachtige landschap. “Heimwee naar het grijze België hebben we echt niet. We hebben hier voor het eerst de zomer meegemaakt. Twee weken aan een stuk ging de zon niet onder. Om middernacht stond ik in het bos bessen te plukken, terwijl Simon op het dak aan het werken was. Het heeft een vreemd effect op je bioritme, maar dat nemen we er graag bij. En op het noorderlicht zal ik nooit uitgekeken raken. De winter blijft mijn favoriete seizoen. Deze week is het hier tot -20 graden overdag, maar de kou en de sneeuw draagt bij tot de schoonheid. Het sneeuwscooterseizoen is trouwens net begonnen. Zelfs hebben we drie scooters staan waarmee je naar hartenlust de bossen in de omgeving kunt verkennen. Elk jaar zorgen locals trouwens voor kilometerslange sneeuwscooterpaden doorheen de bossen. Al kan je ook gerust even in de diepere sneeuw testen. Nog interessant op vlak van toerisme is dat we relatief dicht bij Rovaniemi in Finland, waar het officiële dorp van de kerstman is. Ook tochten met husky’s zijn mogelijk, net als boottochten en bezoeken aan traditionele Sami-rendierboerderijen in de buurt. En aan de rivier hebben we een saunahut voor de gasten. Tegen volgende zomer willen we het aanbod nog verder uitbouwen, met enkele nieuwe, luxueuze themakamers.”

Veel steun

Door de verhuis kwamen de plannen van de twee in een stroomversnelling terecht. In de zomer van 2022 verwelkomden Eline en Simon al hun eerste gasten, terwijl ze ook door de lokale bevolking van het nabijgelegen gehucht Lappträsk met open armen ontvangen werden. Ook van de lokale overheid kunnen ze op veel steun rekenen bij de uitbouw van het toeristische aanbod in de streek. “Lapland kan je eigenlijk als het West-Vlaanderen van Zweden beschouwen”, vertelt Simon (26). Hij is afkomstig van Antwerpen. “Iedereen heeft hier een tractor en staat altijd klaar om te helpen of om sneeuw te ruimen op de baan. Al snel hoorden we van de mensen we dat onze lappkåtan 25 jaar geleden gebouwd werd door een vereniging uit het dorp, als ontmoetingsplaats. Daarna was het in private handen terechtgekomen. Het gebouw stond drie jaar leeg, maar nu is het opnieuw een populaire plek. We hadden hier ondertussen al enkele Zweedse begrafenissen en huwelijken, terwijl we vorige zomer ook onze eerste gasten verwelkomden. De reacties waren unaniem lovend, ook omdat we door onze kleinschaligheid voor een heel persoonlijke aanpak kunnen zorgen. We kijken er al naar uit om deze winter nieuwe gasten te ontvangen.”

Rendiervlees en Belgisch bier

Ook het restaurant, dat voorlopig alleen open is voor gasten of evenementen, is een troef van Langforsen. “Vreemd genoeg krijg je in Zweden vooral fastfood op restaurant. Gezellig genieten van een etentje op restaurant kennen ze hier amper”, vertelt Simon. “Tegen alle adviezen in besloten we om geen hamburgers of pizza’s op onze kaart te zetten, maar wel stoofvlees en vol-au-vent, net als enkele typische Zweedse gerechten. Hier wordt dat beschouwd als ‘fine dining’. We proberen ook beide keukens te combineren, zoals traag gegaard stoofvlees met lokaal geproduceerd rendiervlees. En dat concept sloeg meteen aan, waardoor er nu ook al families van de stad naar hier komen voor evenementen. Met louter een hamburger op de kaart was dat wellicht niet zo geweest. Ook ons Belgisch bier is een succes. Een vergunning voor de verkoop ervan aanvragen was een van de eerste dingen die we deden, want ons bier is uiteraard iets om hier mee uit te pakken. Helaas zijn de taksen op alcohol in Zweden enorm, waardoor we het bier eigenlijk bijna met verlies moeten verkopen. Maar als Belg kan ik gewoon niet over mijn hart krijgen om 12 euro te vragen voor pakweg een Duvel. We hielden de prijzen dus laag, maar toen ons menu af was kregen we te horen dat onze prijzen volgens de letter van de wet te laag waren. Dus liggen ze nu op het wettelijke minimum. In onze bar is het acht euro voor een Duvel en zes euro voor een Stella. Goedkoper zal je ze niet snel vinden in Zweden.”