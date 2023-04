Eline en Kristof zijn de nieuwe uitbaters van Macarel in Ettelgem: “Ook heerlijk ijs van schapenmelk”

Sinds enkele weken kan je in de Klemskerkestraat 3 in Ettelgem bij Oudenburg, op de hoeve van Caroline Decock en Marc Claeys, weer terecht voor een lekker ijsje of coupe. Macarel is nu in handen van dochter Eline en haar man Kristof Schillewaert. Ze doopten de zaak om tot Hoeve Schillewaert. “Niet alleen hebben we nu een echte winkel, maar we hebben ons assortiment ook gevoelig uitgebreid met zelfs ijs gemaakt van schapenmelk”, vertelt Eline Claeys.

In het noorden van Oudenburg, op de grens met Stalhille, staat in de Klemskerkestraat de hoeve van Caroline Decock en Marc Claeys. Daar runnen ze een boerderij met vooral melkkoeien. Maar de plek is ook al jaren bekend voor het lekkere ijs dat Caroline er maakte. Heel klein begonnen was het een stopplaats voor veel fietsers. Ook kwamen er veel klanten met de auto naartoe om een ijsje of coupe te proeven. Marc en Caroline startten Macarel in de tuin met twee tafels en acht stoelen.

Macarel

De naam Macarel verwijst naar de voornamen van Marc en Caroline, aangevuld met de twee eerste letters van hun drie dochters: Elke, Eline en Ellen. Zopas kwam de ijsmakerij in handen van dochter Eline (35) en haar man Kristof Schillewaert (40). Er werd werk gemaakt van een mooie winkel, in een leegstaande ruimte onder het dak van de ouderlijke woning. De naam werd omgevormd tot Hoeve Schillewaert, maar Macarel blijft nog altijd het herkenningspunt.

“We fokken ook de bekende Texelschapen”

Het ijsaanbod – alles wordt met liefde door Eline met hulp van haar mama Caroline gemaakt – werd gevoelig uitgebreid. Je vindt er nu ijs van koemelk en van schapenmelk, ja, zelfs vegan ijs. Je kan je ijsje of coupe in de tuin ter plekke opsmullen. Ook verkoopt Eline haar lekkernijen in verpakkingen van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter. IJs van schapenmelk heeft ze in klein formaat en halve liter.

Tal van smaken

Hoeve Schillewaert biedt 15 smaken met koemelk: vanille, aardbei, mokka, chocolade, stracciatella, meloen, kers, bosvruchten, rhum/rozijnen, pistache, praliné, banaan, speculaas, citroen en ananas. Ook is er een groot aanbod ijs van schapenmelk: vanille, cuberdon, bokkenpootjes, cheesecake, framboos, yoghurt, vegan, groene appel. Tegen de zomer zullen kinderen ook kunnen kiezen voor popcorn. En eveneens gemaakt met schapenmelk zijn er vier sorbets: mojito, limoncello, framboos en passievruchten. “Met onze ijshoorntjes die gluten- en lactosevrij zijn, zorgen we ook voor wie darmproblemen heeft”, voegt Eline er aan toe. “En zelfs hebben we suikervrij ijs, dat uit magere melk gemaakt wordt.”

“We zijn blijkbaar de enigen in West-Vlaanderen die de melk van onze schapen verwerken. De smaak verschilt heel weinig of zelfs niet van ijs van koemelk. Het grote verschil zit in de melk: deze van een schaap heeft meer vet en eiwit en is dus veel romiger. Zodat we er geen room aan moeten toevoegen, wat bij ijs van koemelk wel nodig is”, vertelt Eline.

Aan smaken en kleuren is er bij Eline Claeys geen gebrek: je kan er kiezen uit 13 soorten ijs en vier sorbets van schapenmelk en 15 soorten van koemelk. © Laurette Ingelbrecht Laurette Ingelbrecht

Heel bijzonder aan het verhaal van Eline en Kristof is dat alle melk van de eigen dieren komt: de koemelk koopt Eline bij haar mama Caroline, de schapenmelk komt van hun eigen dieren. Want naast de passie voor ijs koesteren Eline en Kristof op hun eigen boerderij schapen. “We hebben momenteel 120 volwassen dieren en nu ook veel lammetjes, want het is lammerperiode geweest”, vertelt Kristof. “Tijdens die periode moet Kristof dag en nacht beschikbaar zijn, om de twee uur gaan kijken of er een ooi aan het lammeren is”, vult Eline aan. “En daarbij heeft hij nog een fulltime job in de Oostendse vismijn.”

De liefde voor schapen kreeg Kristof van thuis mee, want ook zijn ouders runnen een schapenboerderij. “We fokken ook de bekende Texelschapen – inderdaad die van het eiland – waarmee we naar prijskampen gaan. Kristof heeft al veel eerste prijzen behaald. We zijn tot in het buitenland bekend voor onze mooie dieren”, prijst Eline haar man.

IJsjestijd

Nu de zomer er aan komt, gaat voor Eline alle aandacht naar de ijsjes. In de Klemskerkestraat 3 bedient ze in juli en augustus elke dag haar klanten tussen 11 en 19 uur. “Buiten het hoogseizoen zijn we gesloten op maandag en dinsdag. De andere dagen is de zaak open van 13 tot 17 uur. Bestellingen kunnen altijd worden afgehaald na afspraak.”

Naast hoorntjes, potjes en coupes – al of niet met vers fruit – staat op de kaart ook huisgemaakte appeltaart. En wie honger heeft, kan er van mei tot september smullen van de boerenboterham met paté, hesp of kaas. Ook kan je bij Eline en Kristof terecht voor een pakket lamsvlees, op bestelling.