Eline (31) opent met ‘Frank’ een nieuwe lunchbar met gebak: “Kortrijk heeft nog ruimte voor een lunchplek”

Koffiebar De Dingen moest op 1 april afscheid nemen van haar geliefde chef Eline Gheysens (31). Zij opent 23 augustus haar eigen zaak ‘Frank’ in de Grote Kring 12 in Kortrijk. “Op de kaart staan een viertal seizoensgebonden gerechten, alles vers en zelfgemaakt.”

Eline, van opleiding illustrator en leerkracht, werkte drie jaar in De Superette in Gent, gevolgd door twee jaar in het onderwijs tijdens corona, maar ze miste de horeca. Ze vond uiteindelijk haar weg naar De Dingen, waar ze overigens de muurtekeningen op zich nam, en gaat nu de uitdaging van een eigen horecazaak aan. “Ik wou zelf iets starten en niet meer laat in de avond werken. Ik werk graag, maar liever overdag (lacht). In Kortrijk zijn er al veel goede restaurants, maar ik vind dat er nog ruimte is voor een lunchplek. Ik kook graag met veel variatie en hou niet zo van een formele avondservice.”

Gewezen pand van Barcyclette

Eline had meteen een klik met het charmante, gewezen pand van Barcylette. “Ik wou klein starten in een gezellige sfeer. Hoewel ik aanvankelijk van plan was om een groot deel van de indeling te behouden, begon ik geleidelijk aan enkele aanpassingen door te voeren, zoals een nieuwe laag verf, een keuken en een nieuwe vloer, zonder het rustieke karakter te verliezen. Zo staat centraal een bruin barmeubel dat doet denken aan een volkscafé met in de keuken witte tegels met een rode voeg.”

Doorheen het interieur merk je koningsblauwe tinten op zoals het logo. De naam verwijst naar haar vader en een bijnaam. “Mijn papa is 15 jaar geleden gestorven. Het is niet perse een emotioneel eerbetoon, maar ik vond het tof nog iets te doen met de naam. Je onthoudt het, het klinkt sympathiek. Daarnaast noemde mijn oma me altijd ‘franke bette’ (lacht). Toepasselijk. ‘Frank’ werkt ook in alle talen. Eigenlijk wist ik de naam al voor ik een pand vond.”

Ideaal voor lunch

Mensen kunnen gewoon bij Frank binnenlopen tijdens hun lunchpauze, zonder reservering. De horecazaak biedt eveneens takeaway aan voor mensen die wat minder tijd hebben over de middag. Eline serveert een wisselende kaart met vier verschillende gerechten, allemaal vers en zelfgemaakt. Het aanbod is beperkt maar gevarieerd, waaronder soep, broodgerechten zoals focaccia met tomatensalade en ricotta, romige pasta met courgette en seizoensgroenten als warm gerecht, en een verfrissende linzensalade met gegrilde aubergines en Berloumi (een Belgische halloumi) als fris gerecht.

“De basis van de gerechten is doorgaans vegetarisch of veganistisch, maar ik bied ook vlees of vis aan als extra optie, zoals gerookte ham bij de focaccia. Mijn doel is om iedereen aan te spreken en vooral seizoensgroenten in de kijker te zetten.”

Ook gebak

Frank biedt ook een ruim assortiment aan gebak aan waaronder cheesecake, een frisse citroencake en een upsidedown pineapple cake. “Bakken doe ik heel graag. Op de kaart staan altijd een drietal taarten die regelmatig wisselen, afhankelijk van waar ik zin in heb om te bakken. In de winter focus ik meer op chocolade, terwijl ik in de zomer meer fruit en citrus in mijn taarten verwerk.”

Brunch op eerste zondag van de maand

Elke eerste zondag van de maand biedt Eline een heerlijke driegangen brunch aan op reservering. Op vrijdagavond is Frank open tot 22 uur voor een gezellige aperitief, met op de kaart natuurwijnen, bubbels, huisgemaakte limonades en ice tea, blauwkes en bieren van Dok Brewing Company uit Gent, vergezeld van smakelijke, to share aperitiefhapjes zoals springrolls en dumplings.

Frank heeft binnen plaats voor twintig personen en buiten op het terras voor een tiental. De openingsuren zijn van woensdag tot zondag van 11.30 uur tot 17.30 uur, en op vrijdag tot 22 uur. Op de eerste zondag van de maand gaat Frank al om 10 uur open voor de brunch.