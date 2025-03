Eline (25) en Cédric (29) openen met ‘Marck’ een eigen restaurant: “Gezellig tafelen in het groen”

Eline Willem (25) en Cédric Vennekens (29) openden in de Kruisstraat in Esen restaurant Marck. De naam is een bijzondere combinatie van de namen van hun vaders, Marc en Mark, als symbool voor de verbinding tussen hen beiden.

Het restaurant is gelegen op de plaats waar vroeger al een horecazaak was gevestigd: De Kruishoeve. “We hebben heel wat renovatiewerken uitgevoerd. Het interieur straalt een gezellige, rustieke stijl uit met moderne invloeden. Van de keuken werd een open keuken gemaakt. Buiten is een mooie tuin aangelegd en een terras biedt uitzicht op het omliggende groen. Er is ook een laadpaal voorzien voor elektrische auto’s. De ligging, midden in het groen en vlakbij de weg Esen-Klerken, maakt het restaurant goed bereikbaar en aantrekkelijk voor de gasten”, zegt Eline, die afkomstig is uit Werken. Cédric woonde vroeger in Geel in de Kempen.

Geschikte locatie

Beiden hadden de wens om een eigen restaurant te starten. “We leerden elkaar kennen via gemeenschappelijke vrienden en wisten al snel dat we zelf een eigen restaurant wilden opstarten. Twee jaar lang gingen we op zoek naar een geschikte locatie, zowel in de Kempen als in West-Vlaanderen. Toen we hier binnenkwamen, wisten we meteen: dit is het”, vertelt Cédric. “Vanaf dan ging alles in een stroomversnelling: het contract werd getekend, plannen werden gesmeed, en aannemers werden ingeschakeld om onze droom te verwezenlijken. Het resultaat is volledig ons ding.”

“In onze zaak verenigen we zowel West-Vlaanderen als de Kempen door met lokale producten te werken en door de kunst die in onze zaak aanwezig is. Zo zijn de schilderijen aan de muur van kunstenaars Inge Verasterd en de beeldjes van Davy Boman, beiden uit de Kempen.”

Cédric neemt de rol van chef-kok op zich in het nieuwe restaurant. Hij volgde zijn opleiding aan de koksschool in Hoogstraten en deed daarna een specialisatie Wereldgastronomie aan Ter Duinen in Koksijde. Na zijn afstuderen deed Cédric ervaring op bij gerenommeerde restaurants, waaronder ‘De Gouden Muts’ in Westerlo, dat een score van 14/20 en 21 mutsen kreeg in de Gault Millau. Daar werkte hij als souschef.

Ook Eline heeft een culinaire achtergrond. Ze studeerde af als kok in Spermalie en volgde, net als Cédric, een specialisatiejaar in Ter Duinen in Koksijde.

“Ik deed twee jaar werkervaring op in Spanje, waar ik dan ook woonde. Later vond ik werk in het sterrenrestaurant La Belle in Geel, wat mij inspireerde om een eigen zaak op te starten”, vertelt Eline, die de gastvrouw is van Restaurant Marck. “We hebben gekozen voor de Franse gastronomische keuken met moderne invloeden.”

Lokale producten

“Gasten kunnen kiezen uit een degustatiemenu van 4 gangen (72 euro) of 5 gangen (86 euro). Daarnaast is er het Marckmenu van 3 gangen (55 euro) met ingrediënten volgens het marktaanbod. We bieden ook een suggestiemenu aan dat door de klant kan worden geïntegreerd in één van onze twee menu’s. Het Marckmenu is niet beschikbaar op vrijdag- en zaterdagavond. Voor onze menu’s werken we zowel met ganzenlever uit Handzame als met Oerbier uit Esen. Zoveel mogelijk werken we met lokale en verse producten. We beschikken over een uitgebreide wijnkaart. Daarnaast is er een ruim assortiment alcoholvrije dranken en frisdranken.”