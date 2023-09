Elien Verhulst uit Middelkerke kookt straks voor titel Lady Chef of the Year: “Er is niets mis met ambitie”

Elien Verhulst van restaurant Vlass in Middelkerke is een van de vijf finalistes voor de titel Lady Chef of the Year 2023. Elien is pas 24, maar kan al terugblikken op een blitzcarrière, waarin ze onder meer de Pierre Wynants Trophy 2022 won. “Dat kon alleen maar dankzij een fantastisch team”, zegt ze, met een speciale vermelding voor haar leermeester, chef Stefaan Lauwereins. Met dat team droomt ze trouwens van een Michelinster. “Dat zou de absolute bekroning zijn.” Maar nu dus eerst die prestigieuze prijs pakken?

Lady Chef of the Year is een culinaire wedstrijd sinds 1991. Na een korte onderbreking zet organisator Green Seed Belgium met de Lady Chef Academy – bestaande uit chefs, recensenten en foodies – de wedstrijd dit jaar opnieuw op de agenda. Van de vijftien vrouwelijke chefs die de Lady Chef Academy had geselecteerd zijn er nu vijf genomineerd voor de titel Lady Chef of the Year 202. Die vijf leveren op 23 oktober strijd aan het fornuis.

Elien maakt zich op voor die finale. Ze kan de opvolgster worden van Christa Cappelle van restaurant La Tulipe, die in 2003 als West-Vlaamse de Lady Chef of the Year-titel won – alweer twintig jaar geleden.

Dankzij chef Stefaan

“Van kindsbeen af ben ik gek van alles wat met koken te maken heeft”, vertelt Eline. “Ik was gek op boeken en tv-programma’s en hielp thuis graag mee met mama aan het fornuis. Niet moeilijk dus, dat ik naar de hotelschool Ter Duinen in Koksijde trok. Nadat ik daar mijn diploma had gehaald, legde ik me nog verder toe op verfijning. En toen kreeg ik de kans om bij chef Stefaan te werken.”

“Dat ik al zover ben gekomen, heb ik te danken aan een fantastisch team. En aan hard werken”

Chef Stefaan, dat is dus Stefaan Lauwereins. Zowat zeven jaar geleden, na een kwarteeuw De Vlaschaard, keken hij en zijn vrouw Tineke Derycke uit naar een nieuwe culinaire uitdaging. De Vlaschaard maakte plaats voor Vlass. De hele inboedel – zaal, keuken en bekleding en algemene inrichting – ging er compleet uit. Alleen chef Stefaan en gastvrouw Tineke bleven over. Hun zoon Kenzo stapte als sommelier mee in de zaak, en even later ook zijn vriendin, Elien.

Vleugels

“Dat heeft mij vleugels gegeven. Ik ben hier in een heerlijke familie terechtgekomen. En chef Stefaan steunt me voor honderd procent en geeft me de kans om me verder te ontwikkelen. Zes jaar geleden bestond mijn taak hier uit het creëren van de hapjes en het bereiden van de nagerechten, vandaag sta ik voluit als zijn rechterhand aan het fornuis. Dat is natuurlijk de plek waar je het meest leert.”

Mooie sausjes

“Vandaag hou ik het niet bij de klassiekers. Ik ben niet bang om iets nieuws te proberen. Het accent ligt wel altijd op smaak. En ik werk mijn gerechten graag af met een mooi sausje. Het geeft niet alleen kleur aan de schotel, het straalt ook iets uit. Dat heb ik van chef Stefaan geleerd. Daarin is hij echt een kampioen. Elke saus is anders, en dat maakt het voor mij zo leuk.”

“Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. We beseffen dat we hard moeten blijven werken. Zeker als we een ster willen. Veel klanten denken trouwens dat we er al een hebben – en dat geeft ons een goed gevoel. Maar die ster moet je verdienen. Blijven verfijnen, blijven vernieuwen in bepaalde bereidingen, creatief zijn. Die ster zou een absolute bekroning zijn voor het hele team, en een droom die uitkomt. Er is niets mis met ambitieus zijn, hé, als je hard werkt.”

Heel vlug gegaan

Maar eerst is er dus die Lady Chef of the Year-finale. Nog maar eens een stap in haar ontwikkeling als chef-kok.

“Ja, het is de jongste jaren heel vlug gegaan, voor mij. De Toque Blanche Orde 33 Masterchefs Belgium, de Pierre Wynants Trophy, mijn opname als lid van de Young Masters, en nu dit. Ik val in herhaling, maar dat zou allemaal niet gebeurd zijn zonder de steun van een fantastisch team. We gaan ons uiterste best doen om die titel te halen en zodoende een Middelkerkse opvolger te zijn van Christa Cappelle.”

En daarna? “Zoals gezegd: ik heb ambitie, ja. Het zou ook leuk zijn om ooit samen met mijn vriend Kenzo een eigen restaurant te kunnen uitbouwen.”

