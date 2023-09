Elien (24) van restaurant Vlass genomineerd voor Lady Chef of the year

De vijf genomineerden voor de verkiezing van Lady Chef of the year zijn bekend. Zij kregen de hoogste scores van de Lady Chef Academy, een jury van onafhankelijke culinaire experts. Elien Verhulst (24) uit Middelkerke is bij de gelukkigen. De jonge chef haalde al eens een gouden plak.

Elien Verhulst (24) is chef bij Vlass, de zaak van haar schoonouders. Toen de kans zich voordeed om er als sous chef te werken, greep ze die met beide handen. Intussen is ze er chef. Wat haar typeert in de keuken? Het maken van unieke sausbereidingen, door een klassieke basis naar een gastronomisch niveau te tillen.

Wedstrijd in Brugge

Om te bepalen wie wint, wordt er een culinary challenge gehouden in de hotelschool Spermalie in Brugge. Elk van de genomineerden zal gerechten bereiden die de Head of the Academy zal beoordelen. De uitkomst hiervan zal beslissend zijn voor wie tot Lady Chef of the year 2023 wordt gekroond. Op 23 oktober vindt een exclusief slotevenement plaats in het prestigieuze pand van De Karmeliet in Brugge. Dan weten we wie zich de beste vrouwelijke chef van dit jaar mag noemen.

Publieksprijs

En dat is niet alles! Ook het publiek kan zijn stem laten horen. Naast de Lady Chef of the year award wordt er ook een Lady Chef Public Prize 2023 overhandigd. Stemmen kan vanaf nu via deze link. Wie stemt maakt bovendien kans om met twee het exclusieve slotevenement bij te wonen, waar je kan genieten van een culinair diner, bereid door de winnares.