Elckerlyc krijgt goed rapport van Gault&Millau

De gerenommeerde restaurantgids Gault&Millau heeft woonzorgcentrum Elckerlyc een erkenning gegeven voor de kwaliteit van hun keuken en de maaltijden die er voor de bewoners worden gekookt.

In de restaurantgids van Gault & Millau zal ouderenzorg- en dienstencentrum Elckerlyc niet voorkomen. Het was niet de bedoeling om Elckerlyc te quoteren zoals Gault&Millau dat voor een restaurant gewoon is te doen. Toch kreeg het wzc tot vier maal toe bezoek, zowel aangekondigd als niet aangekondigd, van een Gault&Millau-inspecteur met ervaring in grootkeukens en bedrijfscatering. Vanzelfsprekend is de smaak van het geserveerde belangrijk. Maar ook de presentatie en de voedingswaarde werden beoordeeld. En niet onbelangrijk, de aanpak rond ondervoedingspreventie. “Allemaal zaken die we als gemeentebestuur belangrijk vinden”, aldus schepen van Welzijnsbeleid Marie De Clerck. “Goed eten is immers noodzakelijk op alle leeftijden, maar voor ouderen nog een tikje meer. Verminderde eetlust kan door vele factoren veroorzaakt worden, zoals mondproblemen, verminderde fysieke inspanningen, medicatie of alleen te moeten eten. Te weinig of te eenzijdig eten kan leiden tot ondervoeding, wat dan weer gewichtsverlies als gevolg kan hebben. Ondervoeding heeft dus zeker een grote invloed op de algemene gezondheid. Wij willen zo snel mogelijk het risico op ondervoeding detecteren en een gepaste maaltijd aanbieden in het wzc.” Gault&Millau bracht het afgelopen jaar bezoeken in negen woonzorgcentra die door catering bedrijf Aramark worden bediend. Dus ook wzc Elckerlyc. De maaltijdomkadering en maaltijdbegeleiding werden zowel in het restaurant van het lokaal dienstencentrum als op de verschillende afdelingen van het wzc zeer positief geëvalueerd.

Uitstekende kwaliteit

“De erkenning die we op 24 januari kregen van Gault&Millau wijst op een uitstekende kwaliteit, smaak en presentatie van de maaltijden in het ouderenzorg- en dienstencentrum Elckerlyc. Met de waardevolle adviezen gaan we aan de slag om de kwaliteit nog verder te verbeteren”, besluit schepen De Clerck. (SL)