Einde van een tijdperk: doek valt over iconisch volkscafé Pirroen in Kortrijk

Vorige week maakte volkscafé Pirroen de laatste openingsdag mee van haar lange Kortrijkse geschiedenis. Het oude gebouw, volgens sommigen iconisch, wordt eerlang afgebroken. Projectontwikkelaar OAK Properties wil er een nieuwbouw zetten met 11 appartementen en een handelszaak.

De zaak werd sinds 1994 uitgebaat door Alain Hellin en Sofie Lammens, in 2020 opgevolgd door Pedro Rubrecht en zijn vrouw Natasja De Vriese. “Toen ik hier begon, kostte een pintje van Primus 40 Belgische frank en met de komst van de euro kwam de prijs op 1 euro”, weet Alain. “Ik was al 20 jaar klant toen ik de zaak overnam”, getuigt Pedro.

Veel studenten

Café Pirroen werd door de jaren heen druk bezocht door schoolgaande jeugd van instellingen in de buurt: Gemeenschapsonderwijs Drie Hofsteden, Hiepso, de vroegere campus Hogeschool West-Vlaanderen, Sint-Theresia Instituut en het VTI, Vrij Technisch Instituut Kortrijk, nu Guldensporencollege. Heel wat scholieren brachten regelmatig een bezoekje aan de zaak, maar ook de leraren/docenten lieten niet na er even te verpozen ‘om de leerlingen te controleren’.

Een retrobeeld uit 1968. © gf

Het gebouw waarin Café Pirroen huisde werd gebouwd in 1933 op de hoek van de Oudenaardsesteenweg en de Hugo Verriestlaan en is eigendom van Brouwerij Haacht.

Supporterslokaal

Tot begin de jaren 70 van vorige eeuw speelde voetbalclub SV Kortrijk wedstrijden achter de zaak. Van midden de jaren 80 tot midden de jaren 90 was er een frituur bij het café. Het café had soms een andere naam, bijvoorbeeld Feestzaal St.Raphael in 1968. Pirroen was een trefplaats voor jeugd en ouderen en trok als sportcafé veel voetbalsupporters aan met wedstrijden op een groot scherm. Het was een supporterslokaal van Club Brugge en het lokaal van een tafelvoetbalploeg die tornooien organiseerde en van Cafévoetbal De Leiemeersen. In de lange geschiedenis van het café werden ook optredens georganiseerd, onder meer van punkband The Kids. In september 2017 was er zelfs een zomerbar met dansfestival.

Literatuur leert ons dat de naam Pirroen komt uit het toneelstuk Meneer Pirroen van Felix Timmermans en de Nederlander Eduard Veterman.