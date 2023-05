Einde nabij voor De Belleman Pub: Eigenaar zet gebouw aan Koningin Astridpark te koop

Nog enkele maanden. Veel langer zal het wellicht niet duren eer De Belleman Pub de deuren sluit. De eigenaar zet het pand op de hoek van het Koningin Astridpark met de J. Suvéestraat te koop. “Zolang het niet verkocht is, blijf ik hier, want ik doe het nog altijd dolgraag”, zegt uitbaatster Berenice.

Veel Engelse pubs zijn er niet in Brugge, maar dat De Belleman Pub er een van is, mag wel duidelijk zijn. Het vele koperwerk, de zeteltjes en barstoelen in rode stof, de donkere houten lambriseringen…: alles doet er denken aan de bars die je zo vaak vindt aan de overkant van het Kanaal. Met dat verschil dat uitbaatster Berenice Jacobs (63) er – gelukkig – geen lauw Engels bier tapt, maar wel frisse Belgische pils.

“Ik heb hier altijd al veel trouwe Brugse klanten gehad, maar ook de toeristen komen graag over de vloer”, zegt Berenice. “En zeker de Engelsen. Zo heb ik hier meerdere Engelse koppels die jaarlijkse verschillende keren terugkomen. Het is altijd een blij weerzien met die mensen.” Maar het ziet ernaar uit dat er aan die blije momenten in De Belleman Pub binnen afzienbare tijd een einde komt. De eigenaar heeft het pand te koop gezet.

Berenice begon als uitbaatster in 1997. De voormalige gevangenis Pandreitje, aan de overkant, was toen al afgebroken, maar het huidige gelijknamige woonproject was nog niet opgetrokken.

“De zaak heette toen ook al De Belleman Pub en het interieur was grosso modo hetzelfde als vandaag, maar het café was eigenlijk op sterven na dood toen ik erin kwam”, zegt Berenice. “Ik heb dus mijn eigen cliënteel moeten opbouwen. Ik kreeg al vlug ook enkele vaste groepen over de vloer, zoals de mannen van de boogschuttersgilde Sint-Joris. Zij schonken me trouwens heel wat van die belletjes die je ziet hangen boven de toog. En dan is er ook nog het verhaal van al de bierpotten aan het plafond. Die zijn er gekomen omdat het café aanvankelijk nogal kaal was. Ik heb daarom zelf wat bierpotten aan het plafond gehangen die ik zelf had gekocht, maar op de duur kwam Jan en alleman hier af met van die bierpotten. Het zijn er nu 365.”

De Belleman Pub was en is nog altijd bekend voor de snacks en democratisch geprijsde gerechtjes, zoals spaghetti en andere pasta’s, die door Berenice steevast zelf vers bereid worden.

Zware diagnose

Twee jaar geleden kreeg Berenice echter een zware diagnose: borstkanker. “Bestralingen, operaties, chemokuur…: ik heb het allemaal meegemaakt. Gelukkig ben ik erdoor gekomen, maar ik ben nog altijd erg vermoeid. Na een tijdje heb ik de zaak weer geopend, maar dan wel maar drie dagen per week, zoals het nu nog altijd is. Ik had dit graag nog een paar jaar gedaan, maar het is me jammer genoeg niet gegund. Zolang het pand niet verkocht is, blijf ik de pub openhouden, want ik doe het nog altijd dolgraag.” (Piet De Ville)