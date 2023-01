Eethuis Mint in Jabbeke twee maanden na brand weer open

Eethuis Mint moest op maandag 22 november voor een tweede keer in vijf jaar sluiten na een brand. Nu, twee maanden later, hebben Mike Van Tuyckom en Stéphanie Vanseveren hun zaak heropend. “Het is alsof we voor de derde keer een nieuwe start moeten maken.”

Op 17 maart 2017 moesten Stéphanie Van Severen (35) en Mike Van Tuyckom (38) hun eethuis Mint aan de Gistelsteenweg in Jabbeke sluiten wegens een zware brand. Afgelopen november werd het eethuis weer getroffen door een brand. “De brand ontstond op dezelfde plaats als de vorige keer. Een hoverboard dat aan het opladen was in de bijkeuken, vatte vuur. We dachten aanvankelijk dat de schade nog meeviel, want er was vooral heel veel rookontwikkeling. Maar de roetschade was immens. We hebben werkelijk àlles moeten vernieuwen, poetsen en herschilderen”, begint Stéphanie.

Derde keer, goeie keer

Op donderdag 19 januari kon Mint na twee maanden heropenen. “Het was een beetje stressy de dagen voor de heropening, en ook wel met gemengde gevoelens. Het is alsof we voor de derde keer een nieuwe start moeten maken met Mint. Je hoopt natuurlijk dat alles weer zal lopen als voordien, maar zeker ben je dat niet. We hopen dat de mensen ons niet vergeten zijn. Gelukkig kunnen we rekenen op een trouw cliënteel. Na de brand kregen we heel wat lieve berichtjes van de mensen en ook nu mogen we horen dat ze blij zijn dat we weer open zijn. We zetten ons alvast weer voor de volle honderd procent in om de mensen in de watten te leggen. We hebben ook enkele nieuwe suggesties.”