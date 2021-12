Eerste West-Vlaamse vestiging van Belchicken geopend in Brugge

Op het Stationsplein in Brugge is de eerste West-Vlaamse vestiging van de fastfoodketen Belchicken geopend. Je kunt er terecht voor allerlei gepaneerde kippensnacks.

Fastfoodketen Belchicken werd in 2013 opgericht met een eerste vestiging in Gent. Het bedrijf legt zich voornamelijk toe op gepaneerde kippensnacks zoals chickenwings, kippenburgers, nuggets en zogenaamde ‘tenders’. In die zin is Belchicken dus vergelijkbaar met Kentucky Fried Chicken, de wereldleider in het genre.

Intussen telt Belchicken al 34 vestigingen, vooral in België maar ook in Nederland en Duitsland. Het bedrijf streeft ernaar om in iedere stad van het land aanwezig te zijn. “De vestiging in Brugge is de eerste in West-Vlaanderen. En tegelijk is Belchicken ook de eerste fried chicken-keten die in Brugge actief is”, vertelt Samir Fachirei, de franchisenemer van de Brugse vestiging.

Pand Standaard Boekhandel

“We zijn hier gevestigd in het pand waar voorheen Standaard Boekhandel gevestigd was. Er zijn 90 zitplaatsen binnen en naast de zaak is er ook nog een terrasje. Typisch voor de Belchicken franchise is het gezellige, warme interieur en dat is in de Brugse vestiging dus niet anders. De eerste dagen zijn al heel goed geweest met veel studenten uit de nabije scholen maar ook met families met kinderen. We hebben dan ook met kortingen gewerkt zodat iedereen zoveel mogelijk kon proeven.”

“Sowieso zitten we hier op een heel goeie locatie en ik heb er vertrouwen in dat het een blijvend succes wordt.” Het zou de bedoeling zijn dat er mettertijd nog twee bijkomende vestigingen in Brugge komen maar specifieke locaties daarvoor liggen nog niet vast.

Ook andere grote steden zoals Gent en Brussel hebben al meerdere vestigingen. Eind februari of begin maart opent er ook in Roeselare een vestiging de deuren.

Alle info: https://belchicken.com/