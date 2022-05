Eerste vestiging van Los Churros & Waffle aan de kust opent in Blankenberge

Gespot in Blankenberge: de eerste vestiging van Los Churros & Waffle aan de kust. Melvin Florens (20) en zijn vriendin Joyce Six (16) brengen de Spaanse lekkernij aan de man in een kraampje op de Zeedijk, ter hoogte van het Casino.

“In Vlaanderen kennen we natuurlijk de smoutebol, maar ik beloof je: eenmaal je dit geproefd hebt, kom je zeker terug voor churros”, knipoogt Melvin. Zijn vader staat ermee op de kermis in Brussel, waar Los Churros al langer een vaste waarde is.

“Er zijn twee vestigingen op een boogscheut van de Grote Markt. De bedoeling is om onze churros over heel België beroemd te maken, en ik ben ervan overtuigd dat het ook aan de kust een succesverhaal wordt”, klinkt het.

Gefrituurd tarwedeeg

De populaire Spaanse snack – op basis van gefrituurd tarwedeeg – valt in Blankenberge alvast in de smaak volgens Melvin.

“Zoals ik net al zei: veel mensen komen terug. Onze sterkte is dat we met Los Churros een authentiek recept hebben, met ingrediënten die rechtstreeks uit Spanje komen en dat ene geheimpje voor de special touch”, klinkt het.