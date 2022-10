Eerste plateaukoers sinds lang in Oostende levert winst op voor Kitana (22)

De eerste plateaukoers zondag in Oostende was meteen een groot succes. Kitana Vanhoucke ging niet met de beste tijd lopen, maar liep met de volste bekers op haar plateau over de finish. De organisator wil met de plateaukoers het werken in de horecasector promoten.

Heel wat toeschouwers waren zondag getuige van een race tegen de klok. De deelnemers – met 21 waren ze – moesten een parcours afleggen met in de handen een plateau met bekers die gevuld waren met water. Langs dat parcours moesten ze een lege fles in de container droppen, een asbak ledigen, twee citroenen ophalen bij de plaatselijke kruidenier en ook nog een tafel afvegen waar mosterd op gemorst werd. Wie dat parcours in de snelste tijd kon afleggen won een reischeque van 300 euro. Alleen moesten de bekers zo vol mogelijk blijven, want bij verlies van water kregen de deelnemers strafpunten.

Organisator Xavier Troisi, uitbater van De Crayon, is tevreden met de opkomst. “We wisten niet wat we mochten verwachten van deze eerste editie”, vertelt Xavier. “Gelukkig hadden we de weergoden mee, zodat we onder een stralende zon en aangename temperaturen 21 deelnemers mochten verwelkomen. De deelnemers moesten afgelopen zomer allemaal actief geweest zijn in de horecasector. Het idee werd enkele maanden geleden al geopperd. De horecasector heeft het de laatste jaren immers niet gemakkelijk gehad. Eerst was er de coronacrisis, waar de sector hard onder geleden heeft en nu beleven we een energiecrisis. Bovendien kampen heel wat collega’s met personeelsproblemen. Het is en blijft moeilijk om personeel te vinden dat zo flexibel is. Wij werken wanneer andere mensen dat niet doen en daarom wil niet iedereen de job uitoefenen. Het is nochtans een leuke stiel en ik kan het iedereen alleen maar aanraden. We denken er echter aan om vanaf volgend jaar ook een amateurwedstrijd te houden op dezelfde dag. Misschien overtuigen we zo wel mensen om voor een job in de horeca te kiezen. Er zijn heel veel openstaande vacatures die ingevuld moeten worden.”

Er kan echter maar een de winnaar zijn en uiteindelijk werd dat de 22-jarige Kitana Vanhoucke. Kitana werkt al enkele jaren in restaurant Aqua Marine op de hoek van de Kadzand-Bonenstraat met de Sint-Franciscusstraat. Kitana was niet de snelste, maar morste het minst met water. “Ik werkte er al als jobstudent gedurende vier jaar en later als extra”, vertelt Kitana. “Ondertussen ben ik er vast in dienst. De horeca is een boeiende job en je leert er heel veel mensen kennen. Ik raad het iedereen aan. Ik sta in de zaal en soms ook aan de bar. Ik weet dus wel hoe het is om met een plateau rond te lopen. Wat ik met de reischeque ga doen? Ik plan een weekendje met de bazen en het personeel van het restaurant.” Hichem, de kok van restaurant Gobetto, zette uiteindelijk de beste tijd neer.