Eerste ‘minishop’ van Huis Clovis opent in industriezone

Sinds deze week prijkt er een opvallende container langs de Flanders-Fieldweg. Onder de naam ‘Clovis 24/7’ lanceert de bekende traiteurs- en delicatessenzaak Huis Clovis een nieuw concept, waar klanten gerechten en verse producten op eender welk moment van de dag kunnen oppikken.

Huis Clovis broedde al even op het nieuwe concept. Nadat de in houtskeletbouw afgewerkte container vorig jaar een tijd op de parking Meersstraat stond, heeft zaakvoerder Carl Veys nu een geschikte locatie gevonden. De container staat langs de Flanders-Fieldweg, ter hoogte van Sanitair Van Thuyne. “In dit winkeltje, dat ik ‘Clovis 24/7’ gedoopt heb, kunnen klanten dan onze producten en gerechten gekoeld ophalen. Dit eerste exemplaar komt in de omgeving van de autosnelweg E17”, zei Carl Veys daarover vorig jaar in deze krant. Hij nam de zaak begin 2020 over na een carrière van bijna dertig jaar in de autowereld.

De ‘minishop’ werkt volledig automatisch. Om binnen te raken, moet je je op voorhand registreren als klant en bij aankomst aanmelden. De glazen toegangsdeur gaat pas open als de vorige klant de shop verlaten heeft. “Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Ofwel bestel je op voorhand je producten via onze webshop, waardoor de locker geblokkeerd wordt tot je er bent. Of je stapt binnen en kiest een gerecht uit ons assortiment, dat je kan afrekenen. De derde optie: bestellen in de fysieke winkel en alles wordt klaargezet in de minishop.”

Aanbod verandert

Bij ‘Clovis 24/7’ vind je zowat al het lekkers dat je bij Clovis kan kopen, van verse gerechten en charcuterie over dranken en ‘sharing dishes’ tot desserts. “Deze shop biedt plaats aan 400 gerechten, maar we kunnen nog ruimer gaan in de toekomst”, zegt Carl. “Het assortiment zal heel snel wijzigen. Doorheen de dag zelfs: ’s morgens kan je er brood of ontbijtkoeken kopen, ’s middags bereide gerechten. Het aanbod zal telkens anders zijn als je binnenstapt in onze ‘minishop’, dat is toch de bedoeling.”

Het concept van de ‘minishop’, waarvan er op termijn nog kunnen bijkomen, dient ook om de naamsbekendheid van Clovis te vergroten. “Het is de ideale manier om het cliënteel uit te breiden, zonder dat de mensen naar Waregem moeten komen. En het past in de nieuwe manier van leven en winkelen. Veel mensen hebben de tijd niet om overdag te winkelen en willen snel geholpen worden, wanneer hen dat past. Met ‘Clovis 24/7’ komen we daaraan tegemoet.” (PNW)