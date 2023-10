Eerste gezinsvriendelijke winterbar in Gits

De allereerste winterbar in Gits vindt plaats op zaterdagavond 2 december op de parking van sporthal Ogierlande. Stefanie Couchez, Marijke Debaere en Arthur Beyls zetten hun schouders onder dit evenement. “We willen mensen samenbrengen in een gezellige winterbar met hapjes en drankjes. De Gitse scouts verkopen croques, er is pasta bij Kiki’s foodtruck en slagerij Meat en Meal voorziet ons van winterkost. Voor de kindjes zijn er pannenkoeken en kinderanimatie. In de scholen van Gits worden kleurplaten uitgedeeld en met een ingekleurde tekening maken kinderen kans op een mooie prijs. Bij winterse warme en koude dranken kunnen er ook accessoires aangekocht worden bij La Fiducia”, aldus de organisatie SAM. (foto EVG)