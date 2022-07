Eerste editie van ‘Margriet Zingt’ op 20 juli: “Een volksfeest van maken”

Cafébaas Tommy Dereyne van De Margriet organiseert op 20 juli, aan de vooravond van de nationale feestdag, het evenement ‘Margriet Zingt’. “We willen er een volksfeest van maken”, vertelt hij enthousiast.

Tommy Dereyne (32) startte zijn zaak op het Vandenpeereboomplein 19 op 11 februari. De uit Sint-Juliaan afkomstige Ieperling bouwde het voormalige café Au Carillon om tot De Margriet.

Zingen en party

Organiseren zit in Tommy’s bloed. In aanloop naar de opening van het café zette hij nog een quiz op poten. Op 20 juli vanaf 18 uur staat een nieuw evenement op de agenda: ‘Margriet Zingt’.

“De mensen zingen graag en daags voor de feestdag leek het een ideale datum om een zangfeest te organiseren”, weet Tommy. “De ingang is gratis en ik zou een terras met honderd zitplaatsen willen neerpoten. Wie zeker wil zijn van zijn plaatsje, zal een tafel kunnen reserveren. De info over hoe je kan reserveren volgt nog via Facebook. Een bevriende muzikant zorgt voor livemuziek. Met zijn uitgebreid repertoire van Vlaamse en Engelstalige meezingers zal iedereen zijn gading vinden. Verder zal er ook iets geknabbeld kunnen worden. Na het optreden zetten we de festiviteiten binnen verder, met een foute party.”

Rally

‘Margriet Zingt’ is geen eindhalte op de evenementenkalender van De Margriet. Ook rond de Rally van Ieper wil Tommy uitpakken. “Het is nog te vroeg om concrete plannen mee te delen. We moeten nog bekijken hoe de werken tegen dan geëvolueerd zullen zijn. Meer info volgt nog op onze sociale media”, aldus Tommy.

(API)

Meer info: Facebook De Margriet.