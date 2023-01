Een vleugje exotiek in Fiji

In de Leopoldstraat opende restaurant Fiji de deuren. Lieven Mertens (33) en Fatou Aidera (34) brengen er een combinatie van Belgische gerechten en wereldkeuken. “We hebben allebei een koksopleiding gevolgd: Fatou in Toulouse, ikzelf in Spermalie. Maar dan ben ik met mijn tuinbedrijf een heel andere richting ingeslagen”, vertelt Lieven. Het koppel leerde elkaar in Blankenberge kennen via gemeenschappelijke vrienden en besloot alsnog samen hun horecadroom waar te maken. De huisstijl is, net zoals de naam, licht exotisch. “We weten dat dit geen evidente tijden zijn, maar Fiji is dan ook geen alledaags concept”, klinkt het. Restaurant Fiji bevindt zich in de Leopoldstraat 28.