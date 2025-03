“Een loungebar om rustig te verpozen”: Kyrlian en Febe openen Bar Eighty-Nine

In de Kleine Sint-Amandstraat 10 ging Bar Eighty-Nine van start. Het is het geesteskind van Kyrlian Claeys (35) en Febe Foncé (26), die elkaar leerden kennen op het werk in salons Lodewijk Van Male. “Eighty-Nine is een bar om rustig te verpozen, met een selectie dranken uit alle hoeken van de wereld”, zegt Kyrlian.

De Brugse binnenstad heeft er met Bar Eighty-Nine een nieuwe, sfeervolle loungebar bij. De bar wordt uitgebaat door het koppel Kyrlian Claeys en Febe Foncé en heeft er net het openingsweekend opzitten. “Ik ben mijn loopbaan begonnen als beleggingsadviseur bij een bank en combineerde dat met extra’s in de horeca en op feesten. Zo kwam ik ook bij Salons Lodewijk Van Male terecht, waar ik vernam dat ze een fulltime maître zochten om vooral de huwelijksfeesten in goede banen te leiden. En dat heb ik dus de voorbije vijf jaar gedaan”, legt Kyrlian uit. “Mijn vriendin Febe volgde de hotelschool Ter Duinen in Koksijde, maar werkt als syndicus voor ERA, aan de kust. Ze deed ook wel altijd extra’s in de horeca, zoals in Salons Lodewijk Van Male, waar we elkaar leerden kennen.”

Geen danscafé

Na al die ervaring te hebben opgedaan besloot Kyrlian om, met de steun van Febe, voor zichzelf te beginnen. Toen het pand waar eerder Daily Nous in huisde leeg kwam te staan, besloot hij zijn kans te wagen. “Ik noem Eighty-Nine, een verwijzing naar mijn geboortejaar overigens, een loungebar om rustig te verpozen. Het is dus zeker geen danscafé; dat is niet waar ik naartoe wilde. We willen er mensen kennis laten maken met een ruimte selectie dranken uit alle hoeken van de wereld”, vertelt Kyrlian, die zelf fulltime in de zaak zal staan, terwijl Febe hem na haar dagjob komt helpen. “Denk aan whisky, rum, gin, pineau, porto, brandy’s… maar ook mooie wijnen en lekkere biertjes. Ook belangrijk: we hebben een ruim alcoholvrij aanbod. We verwelkomen hier een leuke mix van lokale mensen en toeristen, net zoals we het wilden. En met onder meer charcuterie- en kaasbordjes, wat sneetjes gerookte eendenborst of Italiaanse sardientjes hebben we altijd ook wat hapjes voor bij je drankje.”

Info: www.instagram.com/bareightynine