Een jaar geleden verloor Daphne bijna haar arm in mengmachine: “Mijn droom kan ik verderzetten”

De dag voor Vaderdag 2021 zal voor altijd gegrift staan in het leven van slagerin Daphne De Paepe (32) van ‘Cook&Meat,’ op het pleintje ‘Den Dries’ in Deerlijk. “Na het ongeval met de mengmachine was de zaak, dankzij mijn team, slechts één dag dicht”, vertelt de van dynamisme blakende Daphne een jaar later.

Kort na het ongeval, het was in de vroege ochtend, zei Daphne tegen de hulpverleners die rond haar stonden en hun best deden om haar moed in te spreken, dat haar arm verloren was.

“Neen, zei een ambulancier herhaaldelijk en na de eerste toegediende zorgen en een rit via de E17 zag ik in het AZ Groeninge in Kortrijk een peloton van dokters en verplegenden klaarstaan. Ik ben die ochtend steeds bij bewustzijn gebleven, want ik leerde dat men nooit het hoofd mag laten hangen, zelfs als de wereld voor jou ‘aan het instorten’ is. Ik gaf zelfs nog wat instructies aan één van de medewerksters”, vertelt Daphne.

In de daaropvolgende dagen onderging de slagerin twee operaties en de artsen deden alles om haar arm te redden: spieren verleggen en pezen naar best vermogen herstellen. “Ik verbeet de pijn toen men dagelijks gedurende drie uur mijn arm kwam verzorgen. Een groot respect voor de hele ploeg in het ziekenhuis! Een woord van dank en de attenties met het beste uit mijn slagerij werden door het hele team gesmaakt. ‘s Avonds kreeg ik zelfs belegde broodjes met mijn eigen bereidingen.”

Pijn verbijten

“Veertien dagen na het ongeval mocht ik naar huis. Ik ben dan ook alle thuisverzorgenden en de vele, zelfs heel veel, helpende handen van familie en vrienden, enorm dankbaar. De kinesist wist als een kunstenaar in het vertellen mij af te leiden als het veel pijn deed. Tijdens de oefeningen probeerde ik mij soms te concentreren op een tekentje op het plafond om zo de pijn te verbijten.”

Zoontje Maurice (4) maakte alles van dichtbij mee. Daphne: “Van mijn hele miserie hield ik niets verborgen. Wanneer hij een vraag stelde, probeerde ik het in kindertaal uit te leggen. De babbeltjes met alle hulpverleners deden mij heel veel deugd. Zij trokken er mij door en dat zal mij altijd bijblijven.”

Ook het team in de slagerij en atelier deed z’n uiterste best. “Ik ben ontzettend blij dat ik ‘Cook & Meat’ kan verderzetten, rekening houdend met mijn fysieke beperkingen en het aanvaarden van hulp. Ik ben iedereen dan ook enorm dankbaar. Mijn medewerkers wisten op de dag van het ongeval perfect wat in ‘onze bijbel’ stond en volgden die blindelings.”

Grote dank

Daphne is ook de Deerlijkse gemeenschap dankbaar.

“Zij stimuleerden mij om verder te doen. Ik ontving heel veel bloemen en kaartjes. Ik kan thans mijn droom van een eigen slagerij verderzetten. Mijn eigen bereidingen kan ik opnieuw opvolgen, want hier wil ik werken en bezig zijn.”

In het weekend van 18 en 19 juni bestaat de zaak drie jaar. Daphne voorziet dan ook iets speciaals. “Een aperitiefje en de mogelijkheid om een prijs te winnen, horen er zeker bij”, besluit ze. (MV)